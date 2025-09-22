¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷19¹æ¡Ê¥Î¥°¥êー¡Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÌÂÁö¡¡¸½ºßºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®70¥áー¥È¥ë¡ÄÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥«ー¥Ö¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤Ï¡©µ¤¾ÝÄ£È¯É½¥Çー¥¿¤Ç¾Ü¤·¤¯
ÂæÉ÷Âè19¹æ(¥Î¥°¥êー)
2025Ç¯09·î22Æü07»þ05Ê¬È¯É½
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷19¹æ¡Ê¥Î¥°¥êー¡Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÌÂÁö¡¡¸½ºßºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®70¥áー¥È¥ë¡ÄÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥«ー¥Ö¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤Ï¡©µ¤¾ÝÄ£È¯É½¥Çー¥¿¤Ç¾Ü¤·¤¯
22Æü06»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆîÄ»Åç¶á³¤
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ29ÅÙ35Ê¬ (29.6ÅÙ)
Åì·Ð150ÅÙ55Ê¬ (150.9ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 935 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 50 m/s (100 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 70 m/s (140 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è Á´°è 100 km (55 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 390 km (210 NM)
À¾Â¦ 280 km (150 NM)
¢£23Æü¡¢24Æü¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤～¶¯¤¤ÀªÎÏ
23Æü06»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ30ÅÙ30Ê¬ (30.5ÅÙ)
Åì·Ð152ÅÙ25Ê¬ (152.4ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 950 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 45 m/s (90 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 65 m/s (130 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 185 km (100 NM)
24Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ30ÅÙ35Ê¬ (30.6ÅÙ)
Åì·Ð153ÅÙ10Ê¬ (153.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ¤Û¤È¤ó¤ÉÄäÂÚ
Ãæ¿´µ¤°µ 955 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (80 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 60 m/s (115 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 185 km (100 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 270 km (145 NM)
¢£25Æü¤â¶¯¤¤ÀªÎÏ
25Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ31ÅÙ25Ê¬ (31.4ÅÙ)
Åì·Ð153ÅÙ40Ê¬ (153.7ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌÅì ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 965 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 40 m/s (75 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 55 m/s (105 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 300 km (160 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 370 km (200 NM)
¢£26Æü¤âÂæÉ÷¤ò°Ý»ý
26Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ31ÅÙ40Ê¬ (31.7ÅÙ)
Åì·Ð152ÅÙ20Ê¬ (152.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 15 km/h (7 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 980 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 30 m/s (60 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 45 m/s (85 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 370 km (200 NM)
Ë½É÷·Ù²ü°è Á´°è 440 km (240 NM)
27Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ÆüËÜ¤ÎÅì
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ33ÅÙ40Ê¬ (33.7ÅÙ)
Åì·Ð151ÅÙ20Ê¬ (151.3ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ ËÌ ¤æ¤Ã¤¯¤ê
Ãæ¿´µ¤°µ 990 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 25 m/s (50 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 460 km (250 NM)