¡Öº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×Æ±Î½¤Î¼«Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÅð¤ß¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¡Ä ·ºÌ³´±¤ÎÃËÂáÊá ËÌ³¤Æ»´ä¸«Âô»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦´ä¸«Âô·Ù»¡½ð¤Ï¡¢2025Ç¯9·î21Æü¡¢·î·ÁÄ®¤Ë½»¤à·ºÌ³´±¤ÎÃË¡Ê20¡Ë¤ò½»µï¿¯Æþ¤ÈÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï¡¢9·î9Æü¸áÁ°7»þ¤´¤í¤«¤é¸á¸å4»þ20Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢Æ±Î½¤ÎÃËÀ¡Ê18¡Ë¤Î¼«Âð¤ËÌµ»Ü¾û¤Î¸¼´Ø¤«¤é¿¯Æþ¤·¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó1ÁÈ¡Ê»þ²Á2Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤ÇÈï³²¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åð¤ó¤À¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÃË¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¡Öº¨¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£