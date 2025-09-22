ÉÙ»Î·Ù»¡½ð¤¬ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤¿50ºÐÃËÀ¤¬°Õ¼±¤â¤¦¤í¤¦¾õÂÖ¤Ë ±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´³ÎÇ§ »à°øÄ´ººÃæ¡áÀÅ²¬¸©·Ù
9·î21ÆüÄ«¡¢ÀÅ²¬¸©·ÙÉÙ»Î·Ù»¡½ð¤ÎÊÝ¸î¼¼Æâ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿50ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±¤â¤¦¤í¤¦¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢±¿¤Ð¤ì¤¿ÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¾¾²¬¤Ë½»¤à²òÂÎºî¶È°÷¤ÎÃËÀ¡Ê50¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9·î20Æü¸á¸å5»þº¢¡¢ÉÙ»Î»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¡ÖÃË¤Î¿Í¤¬Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¥È¥¤¥ì¤ÎÃæ¤ÇÊØ´ï¤ËÎ©¤Ã¤¿¤êÊÉ¤ò½³¤Ã¤¿¤ê»ÙÎ¥ÌÇÎö¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸á¸å6»þÁ°¤ËÉÙ»Î·Ù»¡½ð¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
21Æü¸áÁ°7»þº¢¡¢·Ù»¡´±¤¬ÊÝ¸î¼¼¤Ë¸«²ó¤ê¤ËÍè¤¿¤È¤³¤í¡¢·Ù»¡´±¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ËÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¯¡¢°Õ¼±¤¬¤â¤¦¤í¤¦¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼¼Æâ¤äÃËÀ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤«¤é¼«»¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢»à°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡¤Ë²á¼º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ºß¡¢Ä´ººÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£