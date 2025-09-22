◆米マイナー３Ａ タコマ３―１オクラホマシティー（２１日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２１日（日本時間２２日）、傘下マイナーの３Ａオクラホマシティーで今季最終戦となる敵地のタコマ戦に救援登板し、１回を無失点だった。

ブルペンデーで１−３の６回から６番手で登板。最初の３番打者には直球を連投し、カウント２−０から三ゴロに打ち取った。続く４番打者は初球の直球を打って投ゴロ。２死とすると、続く５番打者に対しては初球をカットボールで入り、スプリットを連投し、空振り三振を奪った。８球を投げて５球ストライク、直球の最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）だった。

前回登板から中２日で救援らしい起用法を経験した朗希は「１イニングだったので、もちろん体の張りとかもそんななかったですし。ただ先発と違って、トレーニングの強度だったり、そういうところも、本来であれば、毎日投げる可能性があるかもしれないっていう準備をしなきゃいけないので、トレーニングの負荷を上げてなかったりだとか、量をこなせなかったりとか、そういう違いはあった。まだ１度なので、今回これだったからどうってわけではないんですけど、そこもちょっと色々修正していかなきゃなと思います」と実感を語った。

最速が９７・９マイルだったことについては「ブルペンでも前回よりちょっと上がりきらなかった部分はある。今回の登板は、前回より、より実戦を意識した中で、イニングが決まってないというか、６回か７回かみたいな感じの中で。準備の時間に関しては問題なかったんですけど、切り替えの難しさはあったと思う。でも、そこを今回経験できた」と手応えを口にした。

朗希は５月に右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月にマイナーで対外試合復帰したが、なかなか状態が上がらず、今月２日（同３日）の登板終了時点では４登板で０勝２敗、防御率７・０７、最速９８・８マイル（約１５９・０キロ）と本来の投球が戻っていなかった。

だが、９日（同１０日）に先発した際に、渡米後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）をマークして、５回途中３安打３失点、８奪三振。復調の兆しを見せると、先発陣が充実しているチーム状況を加味してリリーフに転向し、救援初登板だった１８日（同１９日）の敵地・タコマ戦では、１回１６球を投げて無安打無失点、２奪三振、最速１００・１マイル（約１６１・１キロ）をマークした。オープン戦を除くと日米通じて初のリリーフ登板だったが、救援陣が不安定なチームの救世主となるべく、及第点とも言える結果を出した。

ロバーツ監督はこの日、本拠地・ジャイアンツ戦前に「もしうまくいけば来週（メジャーで投げる）チャンスを得られるだろう」とこの日がメジャー昇格への最終チェックになることを示唆していた。