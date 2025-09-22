Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¥¯¥í¥¹±ß¡Ë
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ173.81¡¡¹âÃÍ174.50¡¡°ÂÃÍ173.48
175.40¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
174.95¡¡Äñ¹³2
174.38¡¡Äñ¹³1
173.93¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
173.36¡¡»Ù»ý1
172.91¡¡»Ù»ý2
172.34¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ199.31¡¡¹âÃÍ200.62¡¡°ÂÃÍ199.22
201.61¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
201.12¡¡Äñ¹³2
200.21¡¡Äñ¹³1
199.72¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
198.81¡¡»Ù»ý1
198.32¡¡»Ù»ý2
197.41¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ185.98¡¡¹âÃÍ187.11¡¡°ÂÃÍ185.77
188.14¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
187.63¡¡Äñ¹³2
186.80¡¡Äñ¹³1
186.29¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
185.46¡¡»Ù»ý1
184.95¡¡»Ù»ý2
184.12¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ97.55¡¡¹âÃÍ97.98¡¡°ÂÃÍ97.25
98.67¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
98.32¡¡Äñ¹³2
97.94¡¡Äñ¹³1
97.59¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
97.21¡¡»Ù»ý1
96.86¡¡»Ù»ý2
96.48¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ86.70¡¡¹âÃÍ87.21¡¡°ÂÃÍ86.49
87.83¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
87.52¡¡Äñ¹³2
87.11¡¡Äñ¹³1
86.80¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
86.39¡¡»Ù»ý1
86.08¡¡»Ù»ý2
85.67¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ107.35¡¡¹âÃÍ107.45¡¡°ÂÃÍ106.74
108.33¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
107.89¡¡Äñ¹³2
107.62¡¡Äñ¹³1
107.18¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
106.91¡¡»Ù»ý1
106.47¡¡»Ù»ý2
106.20¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥æー¥í±ß
½ªÃÍ173.81¡¡¹âÃÍ174.50¡¡°ÂÃÍ173.48
175.40¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
174.95¡¡Äñ¹³2
174.38¡¡Äñ¹³1
173.93¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
173.36¡¡»Ù»ý1
172.91¡¡»Ù»ý2
172.34¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥Ý¥ó¥É±ß
½ªÃÍ199.31¡¡¹âÃÍ200.62¡¡°ÂÃÍ199.22
201.61¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
201.12¡¡Äñ¹³2
200.21¡¡Äñ¹³1
199.72¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
198.81¡¡»Ù»ý1
198.32¡¡»Ù»ý2
197.41¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥¹¥¤¥¹±ß
½ªÃÍ185.98¡¡¹âÃÍ187.11¡¡°ÂÃÍ185.77
188.14¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
187.63¡¡Äñ¹³2
186.80¡¡Äñ¹³1
186.29¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
185.46¡¡»Ù»ý1
184.95¡¡»Ù»ý2
184.12¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ97.55¡¡¹âÃÍ97.98¡¡°ÂÃÍ97.25
98.67¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
98.32¡¡Äñ¹³2
97.94¡¡Äñ¹³1
97.59¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
97.21¡¡»Ù»ý1
96.86¡¡»Ù»ý2
96.48¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
NZ¥É¥ë±ß
½ªÃÍ86.70¡¡¹âÃÍ87.21¡¡°ÂÃÍ86.49
87.83¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
87.52¡¡Äñ¹³2
87.11¡¡Äñ¹³1
86.80¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
86.39¡¡»Ù»ý1
86.08¡¡»Ù»ý2
85.67¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥«¥Ê¥À¥É¥ë±ß
½ªÃÍ107.35¡¡¹âÃÍ107.45¡¡°ÂÃÍ106.74
108.33¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
107.89¡¡Äñ¹³2
107.62¡¡Äñ¹³1
107.18¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
106.91¡¡»Ù»ý1
106.47¡¡»Ù»ý2
106.20¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯