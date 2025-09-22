Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ8.53¡¡¹âÃÍ8.54¡¡°ÂÃÍ8.48
8.61¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
8.58¡¡Äñ¹³2
8.55¡¡Äñ¹³1
8.52¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
8.49¡¡»Ù»ý1
8.46¡¡»Ù»ý2
8.43¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ115.18¡¡¹âÃÍ115.50¡¡°ÂÃÍ114.85
116.15¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
115.83¡¡Äñ¹³2
115.50¡¡Äñ¹³1
115.18¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
114.85¡¡»Ù»ý1
114.53¡¡»Ù»ý2
114.20¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.58¡¡°ÂÃÍ3.55¡¡½ªÃÍ3.57
19.23¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
19.15¡¡Äñ¹³2
19.09¡¡Äñ¹³1
19.01¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
18.95¡¡»Ù»ý1
18.87¡¡»Ù»ý2
18.81¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.58¡¡°ÂÃÍ3.55¡¡½ªÃÍ3.57
3.61¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.60¡¡Äñ¹³2
3.58¡¡Äñ¹³1
3.57¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.55¡¡»Ù»ý1
3.54¡¡»Ù»ý2
3.52¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ8.53¡¡¹âÃÍ8.54¡¡°ÂÃÍ8.48
8.61¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
8.58¡¡Äñ¹³2
8.55¡¡Äñ¹³1
8.52¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
8.49¡¡»Ù»ý1
8.46¡¡»Ù»ý2
8.43¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ115.18¡¡¹âÃÍ115.50¡¡°ÂÃÍ114.85
116.15¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
115.83¡¡Äñ¹³2
115.50¡¡Äñ¹³1
115.18¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
114.85¡¡»Ù»ý1
114.53¡¡»Ù»ý2
114.20¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.58¡¡°ÂÃÍ3.55¡¡½ªÃÍ3.57
19.23¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
19.15¡¡Äñ¹³2
19.09¡¡Äñ¹³1
19.01¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
18.95¡¡»Ù»ý1
18.87¡¡»Ù»ý2
18.81¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.58¡¡°ÂÃÍ3.55¡¡½ªÃÍ3.57
3.61¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.60¡¡Äñ¹³2
3.58¡¡Äñ¹³1
3.57¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.55¡¡»Ù»ý1
3.54¡¡»Ù»ý2
3.52¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯