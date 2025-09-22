¡Ö¤³¤Î»Ò¤Î¥Ñ¥Ñ¡¢¤¤¤¤ÃË¤¸¤ã¤ó¡Ä¡×¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÉÔÎÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÔÎÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÂ»Ò¤ò½õ¤±¤¿¤é¡Ä
¡Ö»ä¤Ï34ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÇÆÈ¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢´ûº§¼Ô¡¦»Ò»ý¤Á¤ÎÈà»á¤ÈÉÔÎÑÃæ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÈà»á¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÇã¤¤ÊªÃæ¡¢Èà»á¤Î»Ò¶¡¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò½õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï»Ò¶¡·ù¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÌÂ»Ò¤Ê¤ó¤Æ½õ¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥à¥«¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯ÌÂ»Ò¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¡Êº£¤ÎÈà»á¡Ë¤¬¹²¤Æ¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò¤Î¥Ñ¥Ñ¡¢¤¤¤¤ÃË¤¸¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤Î¸å¤ªÃã¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§34ºÐ½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2023Ç¯6·î¡Ë
¢¦ ¤ªÃã¤À¤±¤¸¤ãºÑ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
