１９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７２ドル高 連日で最高値更新

１９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７２．８５ドル高の４万６３１５．２７ドルと３日続伸。最高値を連日で更新した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利下げ期待が続き、投資マネーの流入が続いた。ナスダック総合株価指数も連日で最高値を更新した。



ジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やビザ＜V＞が堅調。オラクル＜ORCL＞やウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞、スノーフレイク＜SNOW＞が値を上げ、ニューモント・コーポレーション＜NEM＞やカーバナ＜CVNA＞、エバーソース・エナジー＜ES＞が株価水準を切り上げた。半面、シェブロン＜CVX＞やナイキ＜NKE＞、ウォルマート＜WMT＞が冴えない展開となり、レナー＜LEN＞が安い。



ナスダック総合株価指数は１６０．７５ポイント高の２万２６３１．４７と続伸した。アップル＜AAPL＞やテスラ＜TSLA＞、アムジェン＜AMGN＞が買われ、マイクロソフト＜MSFT＞がしっかり。パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やコアウィーブ＜CRWV＞が頑強な動きをみせ、シンボティック＜SYM＞が急伸した。一方、メタ・プラットフォームズ＜META＞が小安く、マイクロン・テクノロジー＜MU＞やインテル＜INTC＞、アーム・ホールディングス＜ARM＞が軟調だった。



出所：MINKABU PRESS