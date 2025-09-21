「大腸がん」のリスクとなる“ポリープ”とは? 症状について医師が解説

大腸の内壁にできる大腸ポリープ。通常は良性ですが、なかには癌に進行するタイプもあり注意が必要です。症状がほとんどないため、人間ドックや内視鏡検査で偶然見つかるケースが少なくありません。大腸ポリープの原因やリスク、症状について菊池先生に解説していただきました。

監修医師：

菊池 大輔（消化器と診断・治療内視鏡クリニック）

順天堂大学医学部医学科卒業。順天堂大学大学院医学研究科修了。その後、竹田綜合病院消化器内科勤務、虎の門病院消化器内科部長を務める。2024年、神奈川県川崎市に「消化器と診断・治療内視鏡クリニック」を開院。医学博士。日本消化器内視鏡学会専門医・指導医、日本消化器病学会専門医、日本内科学会認定医。虎の門病院分院消化管センター内科特任部長。

編集部

大腸ポリープについて教えてください。

菊池先生

大腸ポリープは、大腸の内壁に発生する異常な組織の塊の総称です。通常は良性（非がん性）ですが、特定のタイプのポリープはがんに進行する可能性があります。

編集部

ポリープができる原因はなんですか？

菊池先生

ポリープのタイプにもよりますが、明確な原因や要因は判明していません。しかし、加齢（50歳以上）や食生活、喫煙や過度の飲酒、肥満や運動不足などがリスク要因として挙げられています。また、遺伝的要因も関係していると言われています。

編集部

大腸ポリープの症状はありますか？

菊池先生

症状のないポリープがほとんどです。特に初期の大腸ポリープは無症状ですが、大きくなると血便や便潜血、腹痛や便秘・下痢などの症状を引き起こすことがあります。症状がないので、人間ドックなどの検査で発見されるケースが多いですね。

