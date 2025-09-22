【MLB】ドジャース 1ー3 ジャイアンツ（9月21日・日本時間22日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、バット折れながら驚異の右前打

ドジャースの大谷翔平投手がジャイアンツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席でバットを折られながらもライト前ヒットを放ち、9試合連続安打を記録。実況・解説陣は意外な箇所が折れたことに、「珍しいですね」と驚きを隠せなかった。

両チーム無得点で迎えた6回、先頭打者として打席に立った大谷。この日初対決となったジャイアンツの先発ルーキー右腕マクドナルドは、カウント2−2から外角へ大きく外れるボールを投じた。ストライクゾーンから大きくはずれた1球だったが、大谷はバットを根元から折られながらも反応。打球は相手セカンドの頭上を越えてライト前に落ちた。打球速度は71.3マイル（約114.7キロ）。メジャーでは珍しい“超スロー”な打球だったが、技ありの一打は9試合連続安打、26試合連続出塁を記録する価値あるヒットとなった。

この試合の解説を務めた大リーグ評論家の福島良一氏は「よく打ちました、今のボール」と思わず声を上げ、実況のDJケチャップ氏も「バットがかなりグリップに近いところで折れました」「（ボールを）バットの先で拾ってるんですが、折れたのはあそこ（根元）でした。珍しいですね」と驚きを隠せなかった。

中継の視聴者からも「大谷さんのバットが！」「ポッキリ折れた」「奇跡！連続出塁！」と驚きと称賛が続出。折れたバットとともに71.3マイルの“遅すぎる打球”をヒットに変えた大谷のバットコントロールに、球場は大きな熱気に包まれた。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）