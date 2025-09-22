『不滅のあなたへ Season3』Perfumeが歌う主題歌お披露目 新キャストに伊藤静、大久保瑠美、三木眞一郎、畠中祐
10月4日よりNHK総合にてスタートするアニメ『不滅のあなたへ Season3』より、PV第2弾が公開。映像内でPerfumeによる主題歌「ふめつのあなた」の音源が解禁された。併せて、Season3の新キャラクター＆キャストが解禁され、コメントが到着した。
【動画】主題歌はPerfume「ふめつのあなた」 アニメ『不滅のあなたへ Season3』PV第2弾
本作は、『聲の形』を生み出した漫画家・大今良時による同名の冒険ファンタジー漫画を映像化したテレビアニメ第3シーズン。Season1・2で描かれた「前世編」から数百年の時を経て、いよいよ新章「現世編」へと突入する。
PV第2弾ではPerfumeによる主題歌「ふめつのあなた」の音源を公開。結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎えたPerfumeが、『不滅のあなたへ』ファンということもあり主題歌の歌唱を快諾。楽曲はPerfumeのサウンドプロデューサー・中田ヤスタカによる書き下ろしだ。
映像は、主人公フシと新キャラ・ミズハの印象的なシーンから幕を開ける。マーチやグーグー、ボン、不滅の三戦士ら前世編の仲間とフシとの再会が描かれ、また、ユーキをはじめとする現世の仲間との学生生活も垣間見られる。一方で、忍び寄る宿敵に、フシたちは未来を懸けた選択を迫られる。そして観察者の真の目的が示唆され、物語はさらなる核心へ。新たな時代を舞台とするSeason3のスケールアップした展開への期待が一層高まる映像となっている。併せて、先行カットも解禁された。
さらにSeason3の新しいキャラも公開。ミズハの母親・イズミ役に伊藤静、ミズハの父親・イツキ役に三木眞一郎、さらに敵の謎を解く糸口となる少女・みもり役に大久保瑠美、みもりの義兄・ひろとし役に畠中祐が決定。
伊藤静は「ミズハの母、イズミを演じます伊藤です。かなりクセのある毒親感溢るるお母さんですが、フシとどう関わっていくのかお楽しみいただけたらと思います。Season2の終わりにオウミ役でちらっと出演してたんですが、それって関係あるのかなーどうなのかなー（にっこり）」と意味深にコメント。
三木眞一郎は「とても人気のある作品に参加させていただけるコトになりました。皆さまのご期待を裏切らないように、マイク前に立たせていただきます」と意気込んでいる。
大久保瑠美は「オーディションの時に作品の世界観を知るため原作を1巻から読み、壮大で重厚なストーリーの本作に1ファンとして惹かれていたので、みもり役が決まったと聞いた時は嬉しかったです！ みもりはSeason3において、フシとノッカーの現代での関係性を決める大事な1歩目になる人物。そしてみもり自身の人生も大きく動きますので、是非お楽しみに！」と言葉を寄せた。
畠中祐は「まさか『不滅のあなたへ』に参加させてもらえるなんて思ってもみませんでした。みもりとひろとしの物語、真正面から、しっかりと受け止めて演じます。何卒よろしくお願いします!!」とメッセージをおくった。
そして、「dアニメストア」「dアニメストア for Prime Video」「dアニメストア ニコニコ支店」にて10月6日より毎週月曜18時に先行配信されることが決定。各種配信サービスでも10月8日より毎週水曜12時から配信開始となる。
なお、原作漫画は「週刊少年マガジン」（27号）で完結。単行本最終25巻が発売中だ。
アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて10月4日より毎週土曜23時45分放送（放送予定は変更になる場合があり）。
