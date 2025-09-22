◆米マイナー３Ａ タコマ―オクラホマシティー（２１日、米ワシントン州タコマ＝チェニースタジアム）

ドジャースの佐々木朗希投手（２３）が２１日（日本時間２２日）、傘下３Ａオクラホマシティーの今季最終戦となる敵地・タコマ戦で救援登板し、１回を無安打無失点に封じた。

救援右腕トライネンが８回に３失点して逆転負けした本拠地・ジャイアンツ戦の試合後会見で、ロバーツ監督は「朗希は本当に良かったし、球の質も良かった。彼はアリゾナに飛んで我々と合流する。そこで話をするが、（メジャー再昇格となった場合も）水曜日までは投げられない。しかし、彼はチャンスを得るためにやるべきことをやってきた」と本人とミーティングすることを明かした。ドジャースは２２日（同２３日）は試合がなく、２３日（同２４日）から敵地・アリゾナでＤバックス戦が予定されている。

この日、佐々木は３Ａで１―３の６回から６番手で登板。三ゴロ、投ゴロで２死とすると、最後はスプリットを連投し、５番打者を空振り三振に斬った。８球で最速は９７・９マイル（約１５７・６キロ）だった。

ド軍は地区優勝マジック「３」で足踏みし、４年連続の地区Ｖは最短２３日（同２４日）となっている。指揮官は救援でのメジャー昇格、そしてポストシーズンの出場メンバー入りの可能性がある剛腕に関して「彼にとっては（次戦が）３度目のリリーフ登板となり、（昇格すれば）メジャーでは初めてになる。我々はまだ試合に勝とうとしているし、彼をロースターに入れるかどうかを決めなければならない」と話した。メジャー復帰でも登板が２４日（同２５日）以降となる理由は「（今回の）登板から２日の休養が必要だから」とした。

指揮官はこの日の試合前に「もしうまくいけば来週（メジャーで投げる）チャンスを得られるだろう」と、この日が最終チェックになることを示唆していた。