ワカモノリサーチ社がこのほど、全国の現役高校生526人に対して「“平成の歌姫”安室奈美恵さんの曲を聞きますか?」というアンケート調査を実施。アンケートの結果、よく聴く曲1位には「HERO」が選ばれた。



【調査結果】どれも名曲ぞろい！現役高校生に聞く「好きな安室奈美恵の曲」ランキング

前提として回答した高校生のうち、55.9%が「安室奈美恵さんの曲」を「聞く」と回答。引退して7年が経過したが、令和の高校生にも届いていることが分かった。「聞く」と回答した高校生からは、「親がよく聞くから」「母が車でよくかけていたから」など、親の影響から曲を聞くようになったという意見が多く寄せられた。



「曲を聴く」と回答した半数以上の高校生に、安室の楽曲で「よく聴く曲」を聞いたところ、栄えある第1位には「HERO」（20.6%）が選ばれた。2016年のNHKリオデジャネイロオリンピック・パラリンピックの放送テーマソングとして話題になった曲で、現役高校生も「オリンピックで聞いて好きになった」「勇気が出る曲だから」など、オリンピックのイメージや前向きになれるメロディや歌詞が強く印象づいているようだった。



また同曲には「日プのカバーで好きになったから」と、高校生に人気の韓国発のサバイバルオーディション「PRODUCE 101 JAPAN」の課題曲が「HERO」だったことがきっかけだったという声も女子高生を中心に集まっていた。



2位にランクインしたのは、「Hope」（13.5%）。フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」の主題歌としても長く使用された楽曲であり、「ワンピースの主題歌になって聞いていたから」など、アニメがきっかけに聞くようになった高校生が多かった。



以下は発表されたランキングのトップ5。



第1位 「HERO」（20.6%）



第2位 「Hope」（13.5%）



第3位 「CAN YOU CELEBRATE?」（12.5%）



第4位 「SWEET 19 BLUES」（4.9%）



第5位 「Don't wanna cry」（3.9%）



（よろず～ニュース調査班）