天候が秋めいてきました。中には寒暖差で不調を感じている人もいるのではないでしょうか。東洋医学において「未病」に対する予防医療の一環として捉えられている「ツボ」というものがあります。ツボは、体内の臓器や組織と密接につながっている気の通り道「経絡（けいらく）」上にある経穴（けいけつ）のことを指し、世界的に認められているものだけでも361種類あります。刺激を与えることによって気の流れがよくなると言われていて、体の不調改善はもちろん、美容や精神にまつわるツボもあるといいます。

今回は、日頃から体が「だる重」いと感じる人におすすめのツボを、「alba（アルバ）暁子鍼灸治療院」（東京都杉並区）の、柔道整復師で鍼師の山田暁子さんに聞きました。

Q.よくある「首・肩のこり」悩みにアプローチできるツボは？

山田さん「首と肩のこりを感じる人は、『肩井（けんせい）』が効果的です。『手三里（てさんり）』も肩こりに効果があり、大腸や胃腸の働きを整えたり、免疫力を高めたりする効果も。また、首こりには『天柱（てんちゅう）』もあります。

◆肩井

位置：首の付け根と肩先を結んだ中間にあり、押すと重たい痛みを感じる部分。

押し方：右側の肩井を左手の中指で5秒ほど押し、力を抜く。これを3〜5回繰り返す。反対側も同様に行う。

◆天柱

位置：後頭部と首の境目中央にある窪みから、親指1本分外側にある部分。

押し方：左右の天柱それぞれに親指を置き、頭を持ち上げるように5秒ほど押して力を抜く。

◆手三里

位置：肘を曲げたときにできる手の甲側のシワの外側に人差し指を当て、手首に向かって指幅3本の部分。

押し方：親指で軽く5秒間ほど押し、反対側も同様に左右10セット行う」

Q.多くの人が抱える「腰痛」に効くツボを教えてください。

山田さん「ふくはらぎの筋力を回復させ、腰まわりの緊張を緩める『築賓（ちくひん）』のツボを押し、さらに腰の冷えやむくみに効果的な『腎兪（じんゆ）』を押してみましょう。築賓は足のむくみや冷えをとるほかに、乗り物酔い対策にも効果的です。

◆築賓

位置：くるぶしの一番高い部分から指幅7本分上、内くるぶしと膝を結んだ線の下から約3分の1あたりの部分。

押し方：親指を使い、ほどよい刺激を感じる程度の強さでゆっくり押し、ゆっくり離す（6秒間×5回程度）。

◆腎兪

位置：へその高さで親指を背に向けて腰に手を置き、背骨から指1本半?2本分外側の部位。

押し方：親指の腹を垂直にするようにして5秒間ほど押し、4〜5回繰り返す」

Q.突然の腰痛にも効果的なツボは？

山田さん「『腰腿点（ようたいてん）』は、慢性的な腰痛はもちろん、急な痛みにも効果があると言われているツボです。

◆腰腿点

位置：手の甲側、人差し指と中指の窪み、薬指と小指の間にある窪みの2箇所。

押し方：反対の手の親指と人差し指でツボをはさみ、気持ちよいと感じる程度の強さで1分間ほど押す」

首や肩、腰にだる重さを感じたら、試してみるのもよいかもしれませんね。