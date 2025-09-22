『今際の国のアリス』シーズン3 相関図公開、新キャラクターの横顔を紹介
動画配信サービス「Netflix」のオリジナルドラマ『今際の国のアリス』シーズン3が、9月25日から世界独占配信される。今回、新たな相関図とともに、主人公アリスとウサギを翻ろうする新キャラクターの場面写真が公開された。
【動画】『今際の国のアリス』シーズン3、予告映像
麻生羽呂の同名漫画を原作に、山崎賢人（※崎＝たつさき）と土屋太鳳がW主演、佐藤信介監督が実写化した人気シリーズ。生きる意味を見失っていたアリスとウサギが仲間と共に“今際の国”で命懸けの“げぇむ”に挑むサバイバルアクションだ。シーズン2のラストに映し出された「JOKERカード」が導く未知の旅路が、シーズン3で描かれる。
シーズン1、2を通し、登場人物たちは知力や体力、チームワークを駆使して数々の“げぇむ”を突破。時に敵対し、時に助け合う中で絆を深め、視聴者を魅了してきた。今作では、アリスとウサギが別々の場所でそれぞれの“げぇむ”に挑むという新展開が待ち受ける。
■敵か？味方か？？アリスと共に“げぇむ”に挑む新キャラクターたち
現実世界で結婚し、幸せな日々を送っていたアリスとウサギ。しかし、ある日ウサギはシーズン2のラストで示された「JOKER」のカードに導かれ、再び今際の国へと戻ってしまう。アリスはウサギを取り戻すため、危険な方法で自らも今際の国へ向かうことを決意、命懸けの“げぇむ”に挑みながらウサギを探す。
そんなアリスが無人の東京を彷徨い、たどり着いた最初の“げぇむ”「おみくじ」で出会うのが、大倉孝二演じるテツ、須藤理沙演じるサチコ、池内博之演じるカズヤ、醍醐虎汰郎演じるノブ、そして玄里が演じるシオンと吉柳咲良演じるナツの6人だ。
テツは、短気で口が悪く、薬物中毒者であることを隠して“げぇむ”に参加する危うい人物。一方で情に厚く、お人好しの一面も持ち合わせているどこか憎めないキャラクターで、明るく人当たりがいい専業主婦のサチコをはじめ、次第に周囲に馴染んでいく。
見事な入れ墨を背中に入れているカズヤは、ヤクザとして現世を生きてきた寡黙な男。その迫力に思わず圧倒されてしまいがちだが、実はある後悔を抱えている。ノブは現世では引きこもりだった青年で、シオンはスタートアップ企業CEOという経歴の持ち主だ。新米ダンサーというナツは、シオンを「姉さん」と呼んで慕うほど“げぇむ”を通して信頼関係を築いていく。彼らはそれぞれの個性を活かし、機転を利かせて最初の“げぇむ”「おみくじ」クリアを目指すのだが、そんな彼らの前に容赦のない“げぇむ”の洗礼が…。
さらに、玉城ティナがブルーヘアーのアニオタ大学生レイとして参戦。「ゾンビ狩り」の“げぇむ”でアリスに奇策を持ちかける。
誰が敵か味方かも分からない極限の中、命をかけた戦いを繰り広げる参加者たち。過酷で厳しい今際の国にありながら、ウサギのことを一心に思い続けるアリスと出会い、共に戦う中で彼らに一体どんな変化が起きるのか。次第に追い込まれていく彼らが見せる、本当の姿とは―？
一方、今際の国へ戻ったウサギの側には、賀来賢人演じる車椅子の助教リュウジが登場。リュウジは、ある事件で歩くことができなくなってしまい、車椅子を使用している大学の助教で、死後の世界に興味があり、その研究を行っていた謎の多い人物。アリスと結婚し、幸せな日々を送っていたウサギに近づき、彼女を利用して今際の国へと向かったのだが、その裏では、シーズン2で今際の国の永住権を手にしていたバンダ（磯村勇斗）が暗躍している気配も…。車椅子という制約がある中で、リュウジは一体どんな方法で“げぇむ”クリアを目指すのか？そして、リュウジが今際の国に向かった本当の目的とは？
それぞれの思惑、それぞれの場所で生死を賭けた壮絶な“げぇむ”に挑む参加者たち。お互いのことを想い、今際の国で出会うことを願うアリスとウサギの2人にとって、彼らとの行動は吉とでるのか、凶とでるのか。
前シリーズから引き続きの続投となる今際の国の永住者・バンダはもちろん、バンダと同じく、シーズン2で今際の国の永住権を手にしたヤバ（毎熊克哉）や、現世でアリスに力を貸すことになるアン（三吉彩花）らの動向にも注目だ。彼らが演じるキャラクターは、現世と今際の国をつなぐ重要な役目を果たしており、特にバンダは、アリスに強い執着を持つ謀略家でもある。彼らの思惑がアリスとウサギ、そして新たな登場人物たちにどんな影響を及ぼしていくのか。
公開された新規場面カットでは、極限状態に追い込まれる参加者たちの緊迫した表情が切り取られており、シーズン3も壮絶な“げぇむ”が展開されることを予感させる。
