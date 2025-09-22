「ナンバープレートにしたい」と思う大分県の地名ランキング！ 2位「大分市」を抑えた1位は？【2025年調査】
別府温泉や由布岳など、自然の恵みと観光資源に恵まれた大分県。温泉文化や郷土料理など、個性あふれる地域名も数多く存在します。
All About ニュース編集部は9月5〜7日、全国10〜60代の男女238人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ナンバープレートにしたい」と思う大分県の地名を紹介します！
※本調査は全国238人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
2位：大分市／48票2位は「大分市」でした。大分県の県庁所在地として政治・経済の中心を担う都市でありながら、別府湾に面した自然の美しさも魅力です。「大分」ナンバーは県名と一致するためシンプルで覚えやすいのもよいかもしれませんね。
1位：別府市／82票1位は「別府市」でした。日本有数の温泉地として知られる別府市は、観光都市として国内外から高い評価を受けています。温泉の湯けむりや地獄めぐりなど、視覚的にも印象深い地名として強いブランド力を誇ります。2025年現在、「別府」ナンバーはまだありませんが、付けたいと考える人も多いようです。
