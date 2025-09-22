Î¥Ã¦¤¬Â³¤¯21ºÐ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯´ÆÆÄ¤¬ÃíÌÜÈ¯¸À ¡ÖÉé½ýÎ¥Ã¦¤ò¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç³ÍÆÀ¡×¡ÖÎý½¬¹çÎ®¤Ë¤ÏÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¡×
¤³¤Î²Æ¤Ë¥É¥¤¥Ä1Éô¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¿ï°ì¤Î¶¯¹ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Ä¡¢188cm¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤À¡£¾°»Ö¹â¹»¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤º¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£
ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¸åÈ¾Àï¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÈà¤Ïº£Ç¯3·î°Ê¹ß¡¢»î¹ç¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØSalzburg24¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤ÎÉé½ý¤ò¤á¤°¤ë²±Â¬¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤ÏËýÀÅª¤Ê²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÏÈà¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õ¶·¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ï°ÜÀÒ¶â200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó3.4²¯±ß¡Ë¤ÇÈà¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÁ´¤¯À®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ï³ÍÆÀ¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¤³¤Î°ÜÀÒ¤Ç²áÅÙ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢º£¸å¿ô¥ö·î¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Á¥§¥¤¥¹¤âº£¸å¿ô½µ´Ö¤Ï·ç¾ì¤¹¤ë¡£
ËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ì¥Ã¥Á¥å´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê²óÅú¤ò¤·¤¿¡£
¡Ø¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤³¤¦¤À¡£¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Éé½ý¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Î¥Ã¦¤¹¤ëÁª¼ê¤À¤È¾µÃÎ¤Î¾å¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤À¡Ù
¥Á¥§¥¤¥¹¤Ï¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²±Â¬¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤¬·ÀÌó¤·¤¿8·î½é½Ü¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆâÅ¾¶Ú¤ÎÉé½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¡¢¡ØÈà¤¬Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï³Î¼Â¡£¥Á¡¼¥àÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ê°å³ØÅª¿ÇÃÇ¤Ï»ä¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¾ÜºÙ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤²ø²æ¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡¢Éé½ý¤ò¾µÃÎ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¼ÂºÝ¡¢ÀîÂ¼ÂóÌ´¤ÈËÌÌîñ¥ÂÀ¤â½êÂ°¤¹¤ë¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÏUEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥¢¥ó¥ê¤ÏÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£