右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として敵地でのマリナーズ傘下3Aタコマ戦で救援登板。6回からマウンドに上がり1回を3者凡退に封じた。

右腕は試合前からブルペン待機。5回から準備を始め、6回のマウンドに6番手として上がった。敵地ながら佐々木の名前がアナウンスされるとスタンドからは歓声が沸き起こった。

内野ゴロ2本で順調に2死まで奪うと、最後の打者は1ボール2ストライクからの4球目、スプリットで空振り三振に奪い3者凡退だった。最速は97・9マイル（約157・6キロ）だった。

試合後、佐々木は「3人で抑えられたことは良かったと思います」と納得の表情で振り返った。

前回18日（同19日）の同戦で日米通じ初の救援登板として5回から3番手でマウンドに上がり、1回を無安打1四球2三振無失点だった。そこから中2日での登板となり、中2日の登板は「覚えてないです。覚えてないぐらい前ですね」と自身のキャリアでも記憶にないほどと明かした。

さらに6回表に自軍の攻撃時間が長くなり、調整は難しくなったのではという質問に「コーチ陣も僕もそうですけど前回より本番を想定した短い時間の中で（肩を）つくる、気持ちを入れ替えるみたいなところは意識してやっていたので、調整自体に余裕はあったと思うので前回より球数も多く投げられました」と落ち着いて問題なくできたと振り返った。

続けて「ただ、（試合に）入り込めなかったとか、本当に難しさは大変なポジションだと思うので、やってこなかった分、より感じるのでそれは回数重ねたり、ただまぁ時間がないので気持ちでいくだけかなと思います」と仮にポストシーズンでロースター入りした場合はぶっつけ本番に近い形で救援待機することとなるだけに気持ちが大事と自らに言い聞かせた。

そして、中継ぎのやりがいを模索している段階かという質問には「そこまで勝ちが重要視されてない試合なので、そこの難しさ、達成感はないですし、勝ちパターンってわけでもないので、そこはちょっと難しいですけど、経験だったりいろんな立場、どう思って普段プレーしてるのかとか、そういう面ではプラスになったりします」と語った。