アイドルらしからぬ“グラマラス体型”…ナッティ、タイトトップスから溢れるボリューム感「すごい」【PHOTO】

KISS OF LIFEのナッティが、アイドルらしからぬグラマラスな体型を披露した。

【写真】ナッティ、“貫禄ボディ”

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、「random things」というコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、鏡を使ったり車内で自撮りをするナッティの姿が収められている。キャミソールやチューブトップ、タンクトップを着用したナッティは、ボディラインを際立たせ、そのグラマラスなスタイルを見せている。

この投稿を見たファンからは「美しい」「だいすき」「色気すごい」「ナッティ至上主義」「完璧」といったコメントが寄せられた。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは今秋、日本でCDをリリースし日本デビューを果たす予定で、12月には初の日本ツアーも控えている。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。