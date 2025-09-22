¾Ã¤¨¤æ¤¯¤Ë¤ª¤¤¤òÌ¤Íè¤Ø¡¡µ²±¤È¶¦´¶¤ò¤Ä¤Ê¤°ÓÌ³Ð°ä»º
¾Íè¡¢ÇîÊª´Û¤ä¿Þ½ñ´Û¤Ç¡¢5ÀéÇ¯Á°¤Î¥ß¥¤¥é¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¡Ö±ÜÍ÷¡×²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÆü¤âÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¸¦µæ¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡ÊUCL¡Ë¤Ç¡ÖÓÌ³Ð°ä»º¡×¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Ó¥Ö¥ì¡¦¥Ï¥³¥Ü¤µ¤ó¤À¡£¤Ë¤ª¤¤¤ò¡ÖÊ¸²½¤ÎµÏ¿¡×¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¿Í¤È¿Í¤È¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëÎÏ¤¬¡¢¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡¢¤ÈÈà½÷¤Ï¸À¤¦¡£
¥ß¥¤¥é¤Ï¹ÈÃã¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤¿
¡Ö¤¢¤ë¥ß¥¤¥é¤Ï¡¢¹ÈÃã¤Î¶¯¤¤¹á¤ê¤¬¤·¤¿¡×
UCL¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°ä»º¸¦µæ½ê¡×¸¦µæ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥Ù¥ó¥Ó¥Ö¥ì¤µ¤ó¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¸¥×¥È¹Í¸Å³ØÇîÊª´Û¤äEU½ô¹ñ¤ÎÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÇîÊª´Û¤Ë¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë9ÂÎ¤Î¥ß¥¤¥é¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÉü¸µ¤¹¤ë½é¤Î»î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¸¦µæ¼Ô¼«¿È¤ÎÉ¡¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈóÇË²õÅª¤Ê¼êË¡¡×¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Öµ®½Å¤ÊÊ¸²½°ä»º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿µ½Å¤Ê²Ê³ØÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡×¡£°ìÈÖ¸Å¤¤¤â¤Î¤Ç5ÀéÇ¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¥ß¥¤¥é¤Ë¤â¤Ë¤ª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢²¿ÀéÇ¯¤âÁ°¤ÎËÉÉå½èÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤¿ÁÇºà¤Î°ìÉô¤¬¡¢º£¤Ç¤âÓÌ¤®¼è¤ì¤ë¤Û¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
Âç±ÑÇîÊª´Û¤Ç¥¬¥é¥¹¥±¡¼¥¹Æâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥ß¥¤¥é¡£¾Íè¡¢ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¥ß¥¤¥é¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò»ä¤¿¤Á¤¬ÓÌ¤²¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡á2025Ç¯7·î¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢º£Â¼Í¥è½»£±Æ
¹ÈÃã¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¡¢¥ì¥â¥ó¥ª¥¤¥ë¡¢¾¾¤Î¤è¤¦¤Ê¿ËÍÕ¼ù¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤¿¡×¥ß¥¤¥é¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ë¤ª¤¤¤ÎÈ¯À¸¸»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎËÉÉå½èÍý¤ÎÁÇºà¤äÌÚºà¤äÉÛ¤ÎÎô²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿¤Ë¤ª¤¤¡¢¶áÂå°Ê¹ß¤Ë¡¢¥ß¥¤¥é¤ÎÂ»½ý¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¹çÀ®»¦ÃîºÞ¤Ê¤É¤¬¤Ë¤ª¤¤¤ÎÈ¯À¸¸»¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¬ÀÏ¤ò¸µ¤Ë¥ß¥¤¥é¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òºÆ¸½¤·¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦´¶¤äµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤Ë¤ª¤¤
¡Ö¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤Ï¶¦´¶¤äµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤È¶¯¤¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ù¥ó¥Ó¥Ö¥ì¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÓÌ³Ð¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½é¤á¤Æ¡¢°¦¤¹¤ë¿Í¤ä¡¢¾ì½ê¤Î¤Ë¤ª¤¤¤¬¤É¤ì¤Û¤ÉÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Èà½÷¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤Ë¤ª¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÇîÊª´Û8¥«½ê¤ÇÄ´ºº¡£¡ÖÍè´Û¼Ô¤Ï¤Ë¤ª¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎò»Ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢²áµî¤Î¿Í¤Ó¤È¤ÎÀ¸³è¤Ë¶¦´¶¤·¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡ÊUCL¡Ë¤Ç¡ÖÓÌ³Ð°ä»º¡×¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Ó¥Ö¥ì¡¦¥Ï¥³¥Ü¤µ¤ó=2025Ç¯7·î¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢º£Â¼Í¥è½»£±Æ
»þ¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤â¶¦´¶¤òÀ¸¤à¤Ë¤ª¤¤¤ÎÆ¯¤¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿Èà½÷¤¬¤¤¤ÞÎÏ¤òÃí¤°¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¾Ã¤¨¤æ¤¯¤Ë¤ª¤¤¤ò¡ÖÊ¸²½¤ÎµÏ¿¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤À¡£ËÁÆ¬¤Ë½ñ¤¤¤¿¡¢¸ÅÂå¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥ß¥¤¥é¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÉü¸µ¤¹¤ë»î¤ß¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤À¡£
ÊÝÂ¸¤äÅÁÃ£¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤ª¤¤¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦Ìä¤¦¤È¡¢¥Ù¥ó¥Ó¥Ö¥ì¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÎÊÝÂ¸¤ÏÃ±¤Ê¤ëÊª¼Á¤ÎÊÝÂ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÎ¸³¤äµ²±¡¢Ê¸²½Åª¤Ê°ÕÌ£¤òÌ¤Íè¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜ¼Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÏÇ¾Æâ¤Ç¤ÎÃÎ³Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¸²½¤äÊª¸ì¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²½³ØÅª¤ÊÀ®Ê¬¤ÎµÏ¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤¬¤½¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¤É¤¦´¶¤¸¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤ä²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¿¤«¤Þ¤Ç¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÓÌ³Ð°ä»º¤ÎËÜÅö¤ÎÌò³ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡£
¹¥¤¤Ê¸Å½ñ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÊÝÂ¸¡¦ºÆ¸½
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ù¥ó¥Ó¥Ö¥ì¤µ¤ó¤¬¡Ö¹á¤ê¤ò¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ëÂçÀ»Æ²¤Î¿Þ½ñ´Û¤À¤Ã¤¿¡£18À¤µª¤Î·úÀß¤Ç¡¢²¿É´Ç¯¤âÁ°¤ÎËÜ¤¬½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ½ñ¹¥¤¤Ç¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¸Å½ñ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¡£¡ÖÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò»È¤¦¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿»æ¤«¤é½Ð¤ë²½³ØÊª¼Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤ä´¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁð¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¸Å½ñ¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡¼¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡ÊUCL¡Ë¤Ç¡ÖÓÌ³Ð°ä»º¡×¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¥»¥·¥ê¥¢¡¦¥Ù¥ó¥Ó¥Ö¥ì¡¦¥Ï¥³¥Ü¤µ¤ó¤¬¡Ö»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÝÂ¸¡¦ºÆ¸½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿£³¤Ä¤Î¹á¤ê¤ò¤·¤ß¤³¤Þ¤»¤¿¤í»æ¡£¾å¤«¤é¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ëÂçÀ»Æ²¿Þ½ñ´Û¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤¿¸Å½ñ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥³¥í¥ó¡¢ÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç±ÖÉÂ¤ä°½¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¹á¤ê¡Ö¥Ý¥Þ¥ó¥À¡¼¡×¡á2025Ç¯7·î¡¢º£Â¼Í¥è½»£±Æ
»ä¤Ë¤âÓÌ¤¬¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¸Å¤¤³×¤«¤Ð¤ó¤¬º®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¡£
¤í»æ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¬ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤¿¸å¤â¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤Î¤«¤Ë¹á¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë±ó¤¯Î¥¤ì¤¿±Ñ¹ñ¤Ç²ñ¤Ã¤¿Èà½÷¤È¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Þ½ñ´Û¤ÎËÜ¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡£
µ²±¤ä´¶¾ð¤ÈÊ¬¤«¤Á¤¬¤¿¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤ª¤¤¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÂ¤°Êª¸ì¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹Èà½÷¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤ÎµÏ¿¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°»î¤ß¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£