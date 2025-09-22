新車30万円！ ヤマハが新型「スクーター」発表！ レトロでカワイイ“新デザイン”採用！ 原付初の電動モデル「キューシー・イー」台湾で発売！

ヤマハの原付初の電動モデル「キューシー・イー」

ヤマハ発動機台湾は2025年9月4日、新型電動スクーター「CUXiE（キューシー・イー）」を正式に発表しました。

同日より、台湾全土のヤマハ「EV専門店」にて販売を開始しています。

ヤマハの新型電動スクーター「CUXiE（キューシー・イー）」（画像：車訊網 CARNEWS）

新型キューシー・イーは、Gogoro Networkのバッテリー交換システムを搭載したヤマハ初の原付クラス電動スクーターです。

2006年の登場以来、特に女性や若者層に支持されシティコミューターの定番モデルとなった「CUXi（キューシー）」の、クラシックでかわいらしいスタイリングと軽快な操縦性を継承。

「クラシック＆キュート、最も電動化された存在」をコンセプトに、新型キューシー・イーは美しいデザインと日常での実用性を両立させました。

新型キューシー・イーの外観は、四角の中に丸みを取り入れたクラシックなデザインと、現代的な「CUBE」を融合。洗練された外観を際立たせるため、新たに6色のカラーバリエーションを用意します。

自然で柔らかな印象を与える「ナチュラル＆ジェントル」シリーズ（シングルバッテリー仕様）は、「グレー」「ホワイト」「ライトグリーン」「マットゴールド」の4色展開で、ブラウンのソフトレザーシートが温かみを演出。

一方、都会的かつアクティブさを感じさせる「アーバン＆アクティブ」シリーズ（デュアルバッテリー仕様）には、「マットピンク」と「ダークグレー」の2色を設定するとともに、滑りにくいファブリックシートを組み合わせ、快適さとファッション性を両立させました。

日常の使い勝手を高める機能も充実しています。クラス最長クラスとなる720mmのロングシートは、一人での快適なライディングはもちろん、二人乗りにも安心感のあるつくりとしています。

電動スクーターの特徴である「低騒音・無振動」を実現。街中で静かで自由な移動が可能になりました。

また、便利な機能として、狭い路地や駐車スペースでの取り回しを楽にする「ワンタッチ後進アシスト機能」を搭載。車載USB充電ポートが搭載され、現代のライダーにとって不可欠なスマートフォンのバッテリー切れの心配を解消します。

一方、従来の機械式キーを採用することで、ガソリン車からの乗り換えでも違和感なく直感的に操作できるように配慮しました。

※ ※ ※

新型キューシー・イーの台湾での価格は、シングルバッテリー仕様が6万3000台湾ドル（約30万8000円）、デュアルバッテリー仕様が6万4000台湾ドル（約31万2000円）です。