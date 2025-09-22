女優の今田美桜（28）のスタッフが運営する公式Xが22日までに更新され、TBS「東京2025世界陸上」のアンバサダーとして感謝を伝えた。

大会最終日となった21日に「東京2025世界陸上 ありがとうございました！！」と記し、雨に濡れた国立競技場をバックにしたショットを投稿。茶色のストライプのノースリーブにポニーテール姿でほほ笑んだ。

フォロワーからは「感動をありがとう」「かわいすぎ」「凄く勉強されてるのを感じました！！本当にお疲れさまでした」「ゆっくり休んでね」「美桜ちゃんの頑張りや努力たくさん伝わりました。本当にご苦労様」「毎日、衣装やヘアスタイルをアレンジされてて、目の保養になりました」と、さまざまなコメントが寄せられた。

1997年から2020年まで13大会連続でメインキャスターを担当し、今大会は大会スペシャルアンバサダーとして陸上愛を伝え続けた織田裕二の横で、今田も時には跳びはねて歓喜の声を上げ、時には選手の悔し涙に自身も涙を流し、現地の興奮を伝えた。

今田は大会最終日を迎えた中継で、大会を振り返るVTRが終わり、いよいよ閉幕が近づいてくると織田裕二の締めの言葉に笑顔を崩さなかったが、今田の目には涙が光っていた。