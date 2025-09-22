女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は22日、第126話が放送され、俳優の石橋蓮司（84）が“サプライズ登場”を果たした。次週予告には映っていたものの、主人公・柳井のぶを勇気づける写真店主役と判明。重要な役とあって、わずか1シーンのみながら、2014年度前期「花子とアン」以来11年ぶり4回目の朝ドラ出演が実現した。

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。やなせ氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

第126話は、柳井のぶ（今田美桜）が撮ったミュージカル「怪傑アンパンマン」の写真に、柳井嵩（北村匠海）は驚く。そして、のぶと朝田羽多子（江口のりこ）は登美子（松嶋菜々子）を誘い、高知へ旅に。出発前夜、嵩は初めて柳井家に泊まる登美子と布団を並べて横になり…という展開。

のぶは高知旅行から帰京。写真を現像に出した。

店主の堀井満（石橋蓮司）は3歳の孫から毎晩、絵本「あんぱんまん」の読み聞かせをせがまれるという。自分も覚えてしまい、アンパンマンのモノマネを披露。のぶも思わず笑った。

「そのカメラと一緒で、愛情込めて残されたものは、廃れません。繰り返し読まれることで、どんどん良さが増すはずだ。先生に、もっと描いてくださいとお伝えください」

「思わぬ場所で応援され、勇気百倍ののぶでした」（語り・林田理沙アナウンサー）

たった約1分半の登場ながら、ベテランの味、存在感が際立った。

SNS上には「このワンシーンのためだけの石橋蓮司さんだったら、贅沢すぎる」「堀井満→ホラーマンかな？」「空気が変わるなぁ。『19番目のカルテ』の演技も素晴らしかった」などと驚きの声も。反響を呼んだ。

やなせ氏は著書「アンパンマンの遺書」（岩波現代文庫）で、激励となったカメラ店主とのやり取りを述懐。その後、「アンパンマン」の人気が出る過程を描くには不可欠なエピソードで、史実ベースの展開となった。