女子プロのアイアンスイングを解説！再現性が高まるポイントとは？

スイングは体を大きく捻転させることが大事だといわれるが「アイアンは体をねじらないほうが、再現性が高くなって正確に打てますよ」と、坂本龍楠コーチ。

ショットメーカーの女子プロのスイングをお手本に“ねじらないスイング”を解説する。

”左足体重で体が一直線になる”＆”Ⅰ字フィニッシュをとる”

【Point】

体をねじるとフェースが開閉してしまうので、

フェース向きが安定しない人はねじらないで振り上げる（②）

フェース向きは骨盤と肩の向きにつられてズレやすい

ゴルフクラブにはライ角やロフト角があり、それによって番手なりの球筋が打てるようにできています。そのため、アドレスで構えた角度をインパクトで再現することが大事。この「クラブの角度を保つ＝再現性をよくする」ために必要なのが「体をねじらない」ということです。

体がねじれると骨盤と肩の向きにズレが生じます。するとフェースの向きもズレ、設計されたクラブの角度が変わるのです。今回は、「再現性を高めるために体をねじらずに打つ」スイングの特徴を、３選手を例に解説していきましょう。

大西選手の注目ポイントは❽のフィニッシュです。右サイドの肩と腰、ヒザの位置がそろって、アルファベットの「Ⅰ」の字のカタチになるフィニッシュをとっています。ここまでのバックスイングやダウンスイング、フォローで体のねじれが大きすぎると、右肩が前に出たり、のけ反ってしまいます。

【Point】

右サイドの肩と腰、ヒザの位置を

一直線にそろえた左足体重のフィニッシュ（⑧）

Ⅰ字フィニッシュをとるコツは、体をねじることよりも体重移動です。フォローからフィニッシュにかけて、右足を引きずるようにスライドさせることを意識して、体重をしっかり左足に移してください。

いかがでしたか。“ねじらないスイング”のポイントをぜひ参考にしてください！

解説＝坂本龍楠

●さかもと・りゅうなん／1981年生まれ。大学入学とともにゴルフを始め、オーストラリアへ単身ゴルフ留学。帰国後、関東一円でレッスンを開始。体に負荷のかからないゴルフ理論を構築し、YouTubeで配信するなど、幅広く活躍中。新宿御苑ゴルフスタジオ主宰。

大西葵

●おおにし・あおい／1994年生まれ、千葉県出身。163cm。

写真＝高橋淳司