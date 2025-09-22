＜親失格アイテムって？＞友人と久しぶりの再会。楽しく遊べると思ったのに…まさか！【第1話まんが】
私はミカ（30代）。娘はユリ（3歳）です。先日、大学時代の友だちアカリ（30代）から、卒業以来初めて連絡がきました。大学時代はよく遊んでいましたが、就職をしたり結婚をしたりしてお互い忙しくなり連絡をとっていませんでした。どうやらアカリも子どもを産んでいて、ユリと同い年のスズカちゃんという女の子がいるそうで、一緒に遊ぼうとSNSを通じて連絡があったのです。私は快諾しましたが、まさかあんな大変な1日になるとは……。
今日はアカリとアカリの子どもスズカちゃんと遊びに来ました。遊ぶ約束をしていた日はあいにく雨が降りそうで、事前に室内遊びにしようと決めていたのです。
私が受付をすませてあたりを見渡すと……もうスズカちゃんはいなくなっていました。
私とアカリは、受付をすませて室内遊び場の中をいろいろと見て回りましたが……いません。
アカリは「すみません！ 3歳の女の子がいなくなってしまったのですが、ここから出て行ったりしたところを見ていませんか！？」と、受付で確認しました。受付の人は子どもひとりでの退出はなかったと言います。
私たちが受付をしている間に、スズカちゃんは大人たちの間を通り抜けて、制止する言葉も聞かずに遊び場の中に入って行ってしまったのです。スズカちゃんは、近くで待っているだろうと思いましたが……受付をすませて遊び場の中に入ると、スズカちゃんは見えなくなっていたのです。
まぁまぁ広い遊び場を、ユリを連れて約1時間かけて探すことになりました。こんなにも長い間迷子になっていたのなら、うちのユリならとっくに泣き出しています。
しかし泣いている子もいないので……とても不安になってきました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
