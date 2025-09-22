「台風19号」進路定まらず

非常に強い台風１９号は、きょう（２２日）午前６時現在、南鳥島近海を１時間におよそ１５キロの速さで北へ進んでいます。

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルとなっています。

「台風19号」今後の進路は？

「台風18号」はどこに？

あす（２３日）午前６時には日本の東で非常に強い台風中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルあさって（２４日）午前３時には日本の東で強い台風中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートル２５日午前３時には日本の東で強い台風中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートル２６日午前３時には日本の東中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートル２７日午前３時には日本の東中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルの予想となっています。

気象庁によりますと、非常に強い台風第１８号は、きょう（２２日）午前６時には

フィリピンの東にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。



中心の気圧は９２５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルで、中心から半径１６５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



また、中心の東側５００キロ以内と西側３９０キロ以内では、風速１５メートル以上の強い風が吹いています。



今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

台風18号 先島諸島は高波に警戒

台風の中心は、



きょう（２２日）午後６時にはバシー海峡で猛烈な台風になる見込み

中心の気圧は９０５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５５メートル、

最大瞬間風速は８０メートル



あす（２３日）午前６時には南シナ海

中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５５メートル、

最大瞬間風速は７５メートル



あさって（２４日）午前３時には南シナ海

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



２５日午前３時には華南

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートル



が予想されます。



先島諸島の沿岸の海域では、２３日にかけて大しけとなる見込みです。



先島諸島ではうねりを伴う高波に警戒し、強風、落雷や竜巻などの激しい突風、土砂災害、低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨となるおそれがあります。



［波の予想］

２２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う

２３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う



［風の予想］

２２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 １５メートル （２５メートル）

八重山地方 東の風 １７メートル （３０メートル）

２３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）

八重山地方 東のち南東の風 １７メートル （３０メートル）



［雨の予想］

２２日に予想される１時間降水量は多い所で、

八重山地方 ３０ミリ

２２日６時から２３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ６０ミリ

その後、２３日６時から２４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ６０ミリ



［潮位の予想］

２２日に予想される最高潮位

八重山地方 標高 １．３メートル



［防災事項］

先島諸島の沿岸の海域は、うねりを伴いしけており、八重山地方では２２日朝から大しけとなる見込みです。うねりを伴う高波に警戒してください。



なお、台風の進路等によっては、宮古島地方でも大しけとなるおそれがあります。沖縄本島地方の沿岸の海域も、２３日にかけてしける見込みですので、うねりを伴う高波に注意してください。



先島諸島では、２３日にかけて強い風が吹く見込みですので、強風に注意してください。



八重山地方では、２２日は激しい雨の降る所がある見込みです。２３日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。雨雲の発達の程度によっては、２３日にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。



先島諸島では、２３日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。沖縄本島地方では、２２日は落雷や突風、急な強い雨に注意してください。



八重山地方では、大潮の時期と台風の影響が重なり、２２日は潮位が高くなる見込みです。海岸や河口付近の低い土地では、高潮による浸水や冠水に注意してください。

今後の気象情報に注意してください。