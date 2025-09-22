PO惜敗の石川遼はシーズンベストの2位 終盤14番からバタバタも「間違いなく今季一番の一週間」
＜ANAオープン 最終日◇21日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞金谷拓実とのプレーオフ2ホール目。石川遼は3番ウッドでのティショットは右のフェアウェイバンカーにつかまり、アゴの近くまで転がった。「風が弱かったのか、思ったより飛んでしまった。ドライバーでバンカーを越すか、3Uでバンカー手前か。（クラブ選択は）ちょっと悔やまれます」
【写真】愛用のほうきを振り回す石川遼
バンカーからの2打目は8番アイアンで「いい当たり」でもグリーンに届かず花道へ。3打目のアプローチを1.6メートルほどオーバーし、パーパットはラインを読み切れずに敗戦。ティショットのクラブ選びを悔やんだ。それでも今季ベストフィニッシュの2位には納得できる部分も少なくなかった。首位と3打差から出たこの日、4番（パー4）でボギーが先行。5番パー5では3打目のラフからのアプローチを1メートルに寄せて取り返す。続く6番パー4は、この日最も難しいホール。2打目は右のラフからピンまで190ヤード。「4Uだと100パーセント大きいし、ラフからドロップすると奥まで行ってしまう。5番アイアンで手前でもいい」とリズムよく振り抜くと、右手前目に切られたピンに真っすぐ飛び、手前3メートルに乗せる。バーディパットはきれいに沈める会心のバーディでいい流れを作る。9番パー5でも2オン2パットのバーディとすると、上位陣が落としたこともあり首位タイに並んだ。しかし後半に入って徐々に様子が変わってくる。特に「14番からバタバタで」とパーオンを逃してトラブルになったり、ティショットを林に曲げたり、17番でグリーン奥からチップインパーと苦しい時間が続き、いつスコアを落としてもおかしくない状況でしのぎ続けてプレーオフに進んだ。全体を通してみると「最終日も自分がやりたいプレーはできました。全体的に冷静にはやれていました。プレーオフ2ホール目のほんとにちょっとしたところ。そこのティショットですね。今年間違いなく一番いい一週間でした」。4日間のパーオン率は全体1位タイの84.722％を記録。最終日はグリーンを外すことも増えたがほぼしのげた。「今年取り組んでいるアプローチが、緊張した場面でも成果が出せたのが弾みになる」。通算21回目の優勝は逃したが手にした収穫は多かった。今季2度目のトップ10入りだが、秋の陣は存在感を示してくれるはずだ。（文・小高拓）
