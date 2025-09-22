第4話 共感から始まるビジョン

― カリスマではなく、“共鳴するリーダー”へ ―





■はじめに 言葉は届いているのに、誰も動かない

「うちの会社には、ちゃんとしたビジョンがあります。資料にも、社内報にも、ホームページにも明記されている。でも…なぜか、社員が心から動いてくれないんです」

ある経営者の言葉だ。

ビジョンは掲げている。言葉も整っている。だが、「共鳴」が起きていない。

現代の組織では、「理念疲れ」「空虚なスローガン化」が頻発している。

それはなぜか？ 理由は明白だ。

“共感のないビジョン”は、誰の心も動かさない。

どれだけ正しく美しい言葉でも、

そこに“誰かの本気”が宿っていなければ、人は共鳴しない。

今、必要なのは、

掲げるだけのリーダーではなく、「共に感じ、共に信じるリーダー」である。





■社員が離れる“空虚な言葉”と、残る“共鳴する声”の違い

あなたの会社のビジョン、社員にこう言われていないだろうか？

「きれいごとっぽくて、正直ピンとこない」 「誰が何の想いで作ったのか分からない」 「結局、今の仕事と何が関係あるの？」

これは、“言葉が独り歩きしている”状態だ。

では逆に、ビジョンが“共鳴”している組織では、どんな状態が起きているのか？

社員が自然とその言葉を使う 会議や提案に「うちのビジョン的にどうか」という観点が出てくる 組織に一貫した判断軸が浸透する

共通しているのは、ビジョンが“誰かの声”として、実感を伴って生きていることだ。

ü空虚な言葉＝つくられたスローガン ü共鳴する声＝誰かの覚悟を帯びたメッセージ





■「表現する」から「伝播する」リーダーへ

共感なきビジョンが空回りする一方で、

共感の種を撒くリーダーは、静かに、だが確実に空気を変えていく。

たとえば――

あるリーダーが、定例ミーティングでこんな話をした。

「俺さ、正直このビジョン、最初はよく分からなかった。でも、自分の家族がこのサービスを使ってくれて、嬉しそうにしてるのを見てさ、“ああ、これって本気でやる価値あるな”って思ったんだよね。」

このひとことが、チーム全体の空気を変えた。

ビジョンとは、掲げるものではなく、

“自分の物語として語れること”によって、伝播するものなのだ。

つまり、“発信者の感情量”が、そのまま共鳴力になる。





■感情知性（EQ）とストーリーテリングの力

ここで重要になるのが、感情知性（Emotional Intelligence, EQ）である。

EQが高いリーダーは、

他者の感情を読み取る力 自分の感情を適切に言葉にする力 共感的に関わる力を併せ持っている。

さらに、ビジョンを伝える上で不可欠なのが、ストーリーテリングのスキルだ。

単なるスローガンを、「なぜこの言葉にしたのか」「どんな思い出が込められているのか」という“語り”に乗せることで、人の心に深く届く。

【共鳴するビジョンの伝え方】

「私がこの言葉に救われた瞬間がある」 「これは、うちの誰々が体現していた姿だった」 「この言葉を、次世代にちゃんと残したい」





■小さな言葉と表情が、文化をつくる

「表情」「語り口」「問いかけ方」

これらすべてが、リーダーの“共鳴力”をつくる。

ビジョンは“言葉”以上に、“空気”で伝わる。

たとえば、リーダーが何気なく交わす日常会話の中に――

「らしさ」がにじんでいるか？ 「らしくない」と感じた行動に、静かに問いを差し込めるか？ 部下の小さな実践を見逃さず、ビジョンとの結びつきとして認められるか？

こうした小さなリアクションこそが、文化をつくる。

共感の連鎖は、日々のふとした瞬間から始まる。





■「共鳴型リーダー」が信頼をつなぐ未来組織のモデルとは

カリスマ型リーダーは、「強い言葉」「鮮やかな戦略」で組織を引っ張る。

だが、強さに依存した組織は、リーダーが去ると崩壊する。

一方、“共鳴型リーダー”は、自らが感情を宿したビジョンを周囲に伝播し、信頼のネットワークを育む存在である。





【共鳴型リーダーの特徴】

項目 カリスマ型リーダー 共鳴型リーダー

中心の構造 上下・トップダウン型 信頼ネットワーク型

メッセージ 鮮やか・刺激的 素朴だが本音の語り

支持の動機 憧れ・権威 共感・信頼

組織文化 強い個が牽引 感情の共振で広がる

継承性 リーダー依存型 誰もが語れるビジョン型

未来の組織は、「誰が言ったか」ではなく「どれだけ共鳴が起きるか」で動く。

共鳴は、継続可能性と再現性をもつ組織運営の鍵でもある。





■「共鳴するビジョン」を組織に浸透させる4ステップ

ビジョンを“浸透させよう”とすると、多くの企業は「ポスター化」「研修」「理念ブックの配布」などに走る。

だが本当に浸透するのは、人の語り・感情・日常の行動を通してである。

以下に、ビジョンを「共感を伴って」浸透させる4つのステップを紹介する。

Step 1｜自分が“ビジョンに共鳴した瞬間”を言語化する

いつ、どんな場面で「これは大事だ」と感じたか？ ビジョンが「腑に落ちた経験」はあるか？

🔑語る人の実感こそが、共鳴の起点になる。

Step 2｜部下に「ビジョンを問いとして渡す」

「この仕事って、うちのビジョンにどう繋がってると思う？」 「この言葉、どんなふうに解釈してる？」

🔑「問い」は、言葉を“自分のもの”にする通過点。

Step 3｜日常の小さな行動を、ビジョンと結びつける

「その行動、まさに“共創”だよね」 「今の発言、チームの“安心感”を守ってると思った」

🔑“ビジョンを体現した行動”をその場で認め、言語化することが文化を育てる。

Step 4｜チーム全体で“語り合いの場”を設ける

「うちのビジョン、最近どんな場面で感じた？」 「この先のチームのありたい姿を、言葉にしてみると？」

🔑語ることは、確認でも強要でもなく、“再発見”のプロセス。





■明日からできる、共鳴リーダーへの3ステップ

【行動ステップ】

Step 1｜ビジョンを「自分の物語」として語る

「この言葉を初めて聞いた時、こう感じた」 「このビジョンがなかったら、自分はこうなってたかもしれない」

Step 2｜“言葉で文化を耕す”

「この行動、うちのらしさ出てるなあ」 「それ、らしくない。けど正直に言ってくれてありがとう」

Step 3｜“感情”を語る習慣をつくる

リーダー自身が「嬉しい」「悔しい」「誇らしい」といった想いを素直に表現する





■自己マネジメントの問い（振り返りワーク）

自分自身は、ビジョンに「共鳴している」と言えるだろうか？ 日々の言動に、ビジョンのエッセンスは滲んでいるだろうか？ 部下やチームは、「この人の想いに共鳴したい」と感じているだろうか？





■終わりに あなたの“声”が文化になる

ビジョンとは、遠くにある旗ではない。

日常の中に息づく、誰かの本気である。

それが、誰かの心を打ち、伝播し、文化になっていく。

そしてそれを広げるのは、カリスマではなく、“静かに信じて語る”リーダーの背中である。

あなたが語る一言、あなたが見つける一瞬が、

次の時代の「らしさ」を形づくっていく。