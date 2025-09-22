言葉は届いているのに、誰も動かない ― カリスマではなく、“共鳴するリーダー”へ ― 共鳴型リーダーシップ4話／齋藤 秀樹
第4話 共感から始まるビジョン
― カリスマではなく、“共鳴するリーダー”へ ―
■はじめに 言葉は届いているのに、誰も動かない
「うちの会社には、ちゃんとしたビジョンがあります。資料にも、社内報にも、ホームページにも明記されている。でも…なぜか、社員が心から動いてくれないんです」
ある経営者の言葉だ。
ビジョンは掲げている。言葉も整っている。だが、「共鳴」が起きていない。
現代の組織では、「理念疲れ」「空虚なスローガン化」が頻発している。
それはなぜか？ 理由は明白だ。
“共感のないビジョン”は、誰の心も動かさない。
どれだけ正しく美しい言葉でも、
そこに“誰かの本気”が宿っていなければ、人は共鳴しない。
今、必要なのは、
掲げるだけのリーダーではなく、「共に感じ、共に信じるリーダー」である。
■社員が離れる“空虚な言葉”と、残る“共鳴する声”の違い
あなたの会社のビジョン、社員にこう言われていないだろうか？「きれいごとっぽくて、正直ピンとこない」 「誰が何の想いで作ったのか分からない」 「結局、今の仕事と何が関係あるの？」
これは、“言葉が独り歩きしている”状態だ。
では逆に、ビジョンが“共鳴”している組織では、どんな状態が起きているのか？社員が自然とその言葉を使う 会議や提案に「うちのビジョン的にどうか」という観点が出てくる 組織に一貫した判断軸が浸透する
共通しているのは、ビジョンが“誰かの声”として、実感を伴って生きていることだ。ü空虚な言葉＝つくられたスローガン ü共鳴する声＝誰かの覚悟を帯びたメッセージ
■「表現する」から「伝播する」リーダーへ
共感なきビジョンが空回りする一方で、
共感の種を撒くリーダーは、静かに、だが確実に空気を変えていく。
たとえば――
あるリーダーが、定例ミーティングでこんな話をした。
「俺さ、正直このビジョン、最初はよく分からなかった。でも、自分の家族がこのサービスを使ってくれて、嬉しそうにしてるのを見てさ、“ああ、これって本気でやる価値あるな”って思ったんだよね。」
このひとことが、チーム全体の空気を変えた。
ビジョンとは、掲げるものではなく、
“自分の物語として語れること”によって、伝播するものなのだ。
つまり、“発信者の感情量”が、そのまま共鳴力になる。
■感情知性（EQ）とストーリーテリングの力
ここで重要になるのが、感情知性（Emotional Intelligence, EQ）である。
EQが高いリーダーは、他者の感情を読み取る力 自分の感情を適切に言葉にする力 共感的に関わる力
を併せ持っている。
さらに、ビジョンを伝える上で不可欠なのが、ストーリーテリングのスキルだ。
単なるスローガンを、「なぜこの言葉にしたのか」「どんな思い出が込められているのか」という“語り”に乗せることで、人の心に深く届く。
【共鳴するビジョンの伝え方】「私がこの言葉に救われた瞬間がある」 「これは、うちの誰々が体現していた姿だった」 「この言葉を、次世代にちゃんと残したい」
■小さな言葉と表情が、文化をつくる
「表情」「語り口」「問いかけ方」
これらすべてが、リーダーの“共鳴力”をつくる。
ビジョンは“言葉”以上に、“空気”で伝わる。
たとえば、リーダーが何気なく交わす日常会話の中に――「らしさ」がにじんでいるか？ 「らしくない」と感じた行動に、静かに問いを差し込めるか？ 部下の小さな実践を見逃さず、ビジョンとの結びつきとして認められるか？
こうした小さなリアクションこそが、文化をつくる。
共感の連鎖は、日々のふとした瞬間から始まる。
■「共鳴型リーダー」が信頼をつなぐ未来組織のモデルとは
カリスマ型リーダーは、「強い言葉」「鮮やかな戦略」で組織を引っ張る。
だが、強さに依存した組織は、リーダーが去ると崩壊する。
一方、“共鳴型リーダー”は、自らが感情を宿したビジョンを周囲に伝播し、信頼のネットワークを育む存在である。
【共鳴型リーダーの特徴】
項目 カリスマ型リーダー 共鳴型リーダー
中心の構造 上下・トップダウン型 信頼ネットワーク型
メッセージ 鮮やか・刺激的 素朴だが本音の語り
支持の動機 憧れ・権威 共感・信頼
組織文化 強い個が牽引 感情の共振で広がる
継承性 リーダー依存型 誰もが語れるビジョン型
未来の組織は、「誰が言ったか」ではなく「どれだけ共鳴が起きるか」で動く。
共鳴は、継続可能性と再現性をもつ組織運営の鍵でもある。
■「共鳴するビジョン」を組織に浸透させる4ステップ
ビジョンを“浸透させよう”とすると、多くの企業は「ポスター化」「研修」「理念ブックの配布」などに走る。
だが本当に浸透するのは、人の語り・感情・日常の行動を通してである。
以下に、ビジョンを「共感を伴って」浸透させる4つのステップを紹介する。
Step 1｜自分が“ビジョンに共鳴した瞬間”を言語化するいつ、どんな場面で「これは大事だ」と感じたか？ ビジョンが「腑に落ちた経験」はあるか？
🔑語る人の実感こそが、共鳴の起点になる。
Step 2｜部下に「ビジョンを問いとして渡す」「この仕事って、うちのビジョンにどう繋がってると思う？」 「この言葉、どんなふうに解釈してる？」
🔑「問い」は、言葉を“自分のもの”にする通過点。
Step 3｜日常の小さな行動を、ビジョンと結びつける「その行動、まさに“共創”だよね」 「今の発言、チームの“安心感”を守ってると思った」
🔑“ビジョンを体現した行動”をその場で認め、言語化することが文化を育てる。
Step 4｜チーム全体で“語り合いの場”を設ける「うちのビジョン、最近どんな場面で感じた？」 「この先のチームのありたい姿を、言葉にしてみると？」
🔑語ることは、確認でも強要でもなく、“再発見”のプロセス。
■明日からできる、共鳴リーダーへの3ステップ
【行動ステップ】
Step 1｜ビジョンを「自分の物語」として語る「この言葉を初めて聞いた時、こう感じた」 「このビジョンがなかったら、自分はこうなってたかもしれない」
Step 2｜“言葉で文化を耕す”「この行動、うちのらしさ出てるなあ」 「それ、らしくない。けど正直に言ってくれてありがとう」
Step 3｜“感情”を語る習慣をつくるリーダー自身が「嬉しい」「悔しい」「誇らしい」といった想いを素直に表現する
■自己マネジメントの問い（振り返りワーク）自分自身は、ビジョンに「共鳴している」と言えるだろうか？ 日々の言動に、ビジョンのエッセンスは滲んでいるだろうか？ 部下やチームは、「この人の想いに共鳴したい」と感じているだろうか？
■終わりに あなたの“声”が文化になる
ビジョンとは、遠くにある旗ではない。
日常の中に息づく、誰かの本気である。
それが、誰かの心を打ち、伝播し、文化になっていく。
そしてそれを広げるのは、カリスマではなく、“静かに信じて語る”リーダーの背中である。
あなたが語る一言、あなたが見つける一瞬が、
次の時代の「らしさ」を形づくっていく。