ÀÄ½Õ¥Û¥é¡¼¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡ØËÍ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·¯¡Ù¡¢¥Þ¥ó¥¬Park¤ÇÏ¢ºÜ¥¹¥¿¡¼¥È
ÇòÀô¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¡¦¥Þ¥ó¥¬Park¤Ë¤Æ¡¢¡ØËÍ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·¯¡Ù(Éâ¤é¤Ú)¤ÎÏ¢ºÜ¤¬2025Ç¯9·î21Æü(Æü)¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£Ëè½µÆüÍË¹¹¿·Í½Äê¡£
¹â¹»1Ç¯¤ÎÉ÷²¬Í¤¼é(¤«¤¶¤ª¤«¤æ¤¦¤Þ)¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÂÎ¼Á¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆüÍ¤¼é¤Ï¡¢²°¾å¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Ë¡Ö°Îî¤«¤é¼é¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Æ¨¡¨¡¡©Äó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Í¤¼é¤Ï¡¢·ÀÌó¤Î¤·¤ë¤·¤Ë¡ØÀÖ¤¤»å¡Ù¤Ç¾¯Ç¯¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡ª
¥Þ¥ó¥¬Park¤Ç¤Ï¡ØËÍ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·¯¡Ù¤Î¿·Ï¢ºÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£9·î27Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡õÆÉ¤á¤ÐÉ¬¤º¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ëBIG¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ó¥¬Park¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡£
¹â¹»1Ç¯¤ÎÉ÷²¬Í¤¼é(¤«¤¶¤ª¤«¤æ¤¦¤Þ)¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Î¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¸ºß¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×ÂÎ¼Á¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆüÍ¤¼é¤Ï¡¢²°¾å¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤Ë¡Ö°Îî¤«¤é¼é¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤Æ¨¡¨¡¡©Äó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Í¤¼é¤Ï¡¢·ÀÌó¤Î¤·¤ë¤·¤Ë¡ØÀÖ¤¤»å¡Ù¤Ç¾¯Ç¯¤È·ë¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡ª
¥Þ¥ó¥¬Park¤Ç¤Ï¡ØËÍ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤·¯¡Ù¤Î¿·Ï¢ºÜ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÉ½ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£9·î27Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡õÆÉ¤á¤ÐÉ¬¤º¥³¥¤¥ó¤¬¤â¤é¤¨¤ëBIG¥Á¥ã¥ó¥¹¡£
³Æ¾ÜºÙ¤Ï¥Þ¥ó¥¬Park¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡£