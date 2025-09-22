¥Ò¡¼¥í¡¼¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥ß¥×¥ì-Comiplex-¡×¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯9·î19Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¿·Ï¢ºÜ¡Ø¼ö»¦À»½÷¤Ï°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù(Ãø¡§¤Þ¤­¤Î ¤á¤á)¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£



¢£¡Ø¼ö»¦À»½÷¤Ï°¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù

Ãø¼Ô¡§¤Þ¤­¤Î ¤á¤á

ÇòÀô¼Ò¡Ø¤Ï¤ë¤Á¤ã¤ó¤Ï»ö°Æ¤µ¤ì¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ç¾¯½÷Ì¡²è¾¦¶È¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢½é¤ÎÀÄÇ¯Ì¡²èÏ¢ºÜ¡£

¡ÈÀ»½÷¡É¤È¤·¤Æ¹ñÃæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î´é¤Ï¡¢¥¹¥­¥ë¡Ö»ä¤Ë¹û¤ì¤¿ÃË¤ÏÁ´°÷Â¨»à¡×¤ò»È¤¤¡¢ÃË¤òëÔ¡Ê¤¿¤Ö¤é¡Ë¤«¤·¤Æ¤Ï¼ö»¦¤¹¤ë¡ÈÀ¨ÏÓ¤Î»¦¤·²°¡É¤À¤Ã¤¿¡ª¤¢¤ëÆü¡¢²¦ÂÀ»Ò¤ò°Å»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÉÔ³Ð¤Ë¤âÎø¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ª ¡Ö»ä¤Ë¹û¤ì¤¿ÃË¤Ï»à¤Ì¡×¨¡¨¡¡£¤À¤¬¡¢»ä¤¬¹û¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ä¡Ä¡©

°¦¤È»¦°Õ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢°Û¿§¤Î°­ÌòÎá¾îëý¡¢Ë½Áö³«»Ï¡ª









(C)¤Þ¤­¤Î ¤á¤á / ¥Ò¡¼¥í¡¼¥º