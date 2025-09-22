読者が選ぶ「BLドラマ史上最高のハグシーン」トップ10を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2025/09/22】女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」は、日本歴代BLドラマランキングとして「史上最高の告白・キス・ハグシーン」の3部門で読者アンケートを実施。本記事では「BL史上最高のハグシーン」トップ10を発表する。
【写真】BLドラマ史上最高のハグシーンTOP10一覧
1位：「みなと商事コインランドリー2」草川拓弥・西垣匠（最終話／テレビ東京系）
2位：「40までにしたい10のこと」風間俊介・庄司浩平（1話／テレビ東京系）
3位：「消えた初恋」目黒蓮・道枝駿佑（最終話／テレビ朝日系）
4位：「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」赤楚衛二・町田啓太（7話／テレビ東京系）
5位：「ひだまりが聴こえる」中沢元紀・小林虎之介（最終話／テレビ東京系）
6位：「美しい彼」萩原利久・八木勇征（最終話／MBS）
7位：「おっさんずラブ」田中圭・林遣都（最終話／テレビ朝日系）
8位：「コスメティック・プレイラバー」奥野壮・豊田裕大（5話／フジテレビ）
9位：「恋をするなら二度目が上等」長谷川慎・古屋呂敏（4話／MBS）
10位：「ジャックフロスト」本田響矢・鈴木康介（3話／MBS）
ランキングは、アンケートで読者から寄せられた投票結果、説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部による精査、さらにモデルプレス内の記事への反響などを加味し、決定した。
調査期間：2025年9月1日〜9月7日
回答数：13,075件（性別比：女性94.3％、男性1.3％、回答なし4.4％）
年代内訳：10代15.5％、20代26.1％、30代31.6％、40代14.9％、50代9.3％、60代以上2.6％
└うち学生の回答数：3,988件
└内訳：小学生0.3％、中学生8.5％、高校生30.8％、大学生・専門学生・大学院生60.4％
1位は「みなと商事コインランドリー2」（2023年／テレビ東京系）最終話の草川拓弥（超特急）、西垣匠のハグシーン。階段から転倒したことで湊晃（通称：湊／草川）の記憶を失っていた慎太郎（通称：シン／西垣）が、コインランドリーで雑誌に挟まれた湊の手紙に書かれていた“シンの好きなところ”を読み、記憶が戻る。海で落ち合った湊とシンは、改めて気持ちを通わせ涙ながらに強くハグを交わし、シーズン1と同様に海へダイブし再び強く抱きしめ合った。辛い場面が続いた中、最終話にしてもう一度結ばれた2人のハグに涙する人が多くいた。
＜読者コメント＞
・「2人が泣きながら抱きしめ合うこのシーンが美しすぎてずっと心に残っているし、その後に湊がシンの手を引いて海に飛び込むシーンで嬉しすぎて涙腺崩壊しました」
・「ずっと切なくて辛い場面が続く中、誰もが願っていたハッピーエンドに涙しました。大切にしたいシーンです」
・「シンの記憶が戻って、2人の想いが通じ合った時、涙なしでは観られないから」
・「あのシーンだけで湊さんがシンのことが好きでたまらないって伝わってくるのがいい」
・「湊さんとシンのお互いへの愛が溢れてるシーンだなと思ったから。そんな2人が愛おしいなと感じた」
19日に最終回を迎えたばかりの「40までにしたい10のこと」（テレビ東京系）のハグシーンが2位に。1話では、夜のオフィスで「40までにしたい10のこと」リストを書き出して眺めていた雀（風間俊介）に、部下の慶司（庄司浩平）が同性愛者であることを告白し、リストに書いてあることを一緒にやろうと提案。さらに、驚く雀を抱き寄せ「俺はあなたのこと、余裕で抱けます」と積極的な言動で迫る姿が描かれた。初回から攻めた行動と、“身長差24cm”の2人のシルエットに悶絶の声が後を絶たない。
＜読者コメント＞
・「あの身長差でバックハグは破壊力ありすぎ」
・「余裕があって少し強引なハグに見えるけど、話数を重ねるほどに勇気を持った余裕のないハグだったことも分かり、2度楽しめました！！」
・「『余裕で抱けます』。この一言に心掴まれました」
・「身長差が素晴らしいことを見せつけてくれるバックハグと『余裕で抱けます』宣言する慶司を上目遣いで見つめる雀を観て、私は会社の壁になりたいと強く思ったから」
・「身長差ァァァァァ！！！！！」
続く3位は「消えた初恋」（テレビ朝日系／2021年）最終話より、目黒蓮（Snow Man）と道枝駿佑（なにわ男子）のハグ。お互いを想い合うも、ちょっとしたすれ違いから、青木（道枝）と井田（目黒）は別れることに。しかし、井田は自身の恋心を自覚し、点火祭後に青木の元へ駆けつけ後ろから抱きしめると「お前が好きなんだ。悪かったな、時間かかって。青木、俺ともう一度付き合ってくれないか」とストレートに告白。バックハグのタイミングでイルミネーションが点灯するというロマンティックな演出も相まって、多くの人の記憶に刻まれた。
＜読者コメント＞
・「これを逃したらチャンスはないとばかりに、それまで受け身だった井田が必死に青木を追いかけて後ろから抱きしめるシーンはとても感動しました。抱きしめた瞬間にイルミネーションが点灯するところも本当に綺麗で心に残っています。『俺たち両想いってことでいいんだよな？』と井田に言われて、照れながらも嬉しそうに抱きつく青木のハグも可愛くて大好きです」
・「井田の想いが溢れた瞬間、私のキュン度が限界突破しました」
・「井田くんが青木くんを懸命に引き止めようとする姿、好きな人を失いたくないという気持ちが伝わってきて、すごくドキドキしました」
・「やっと自分の気持ちに気付いた井田くんの素直な気持ちが表現されている」
・「井田が青木に真っ直ぐ気持ちを伝えるハグからラストまでの一連のシーンはドラマ史に残る名シーンだと思います。続編が観たいです！」
4位は「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（2020年／テレビ東京系）7話より、赤楚衛二と町田啓太のハグシーン。同期の安達（赤楚）への想いに歯止めが利かなくなった黒沢（町田）はついに告白するが、戸惑う安達を見て去ってしまう。一方で、安達も今までの黒沢との出来事が頭から離れず、黒沢を追いかけ「俺、黒沢が好きだ」と返事をする。想いが溢れた黒沢は、すぐに安達に駆け寄り熱い抱擁。ようやく結ばれた2人の初々しいワンシーンは幸福ムードに満ち溢れている。
＜読者コメント＞
・「振られたと思っていた黒沢が安達から好きだと言われて、本当に宝物みたいに抱きしめるシーンで幸せに満ち溢れていたから」
・「安達の返事が終わるか終わらないうちに、黒沢が鞄を放り投げて力強くハグ。でも本当に良いのか、震える声で確認する姿に、7年間の想いが詰まっているのが分かった。2人とも幸せな顔がとても素敵」
・「黒沢の言葉にならない想いや心臓の音が一気に安達に流れ込み、2人の表情も素敵で、何度観ても幸せな気持ちになれる」
・「安達くんのモノローグ『俺はこいつの心に触れるために魔法使いになったのかもしれない』も含めて、泣けました」
・「長年の想いが叶った幸せそうな黒沢の笑顔と、緊張しつつも勇気を振り絞って想いを伝えた安達の穏やかな笑顔、まだぎこちないハグ。『本当に良かったね』と涙が出るほど素敵な素敵なシーンです」
そして5位は「ひだまりが聴こえる」（テレビ東京系／2024年）最終話の中沢元紀と小林虎之介のハグシーン。お互いを想うばかり、本音を伝えられずにいた同級生の航平（中沢）と太一（小林）は、夏祭りで偶然の再会を果たす。難聴の航平は、太一から「好き」と言われるも、ちゃんと聞こえているのかどうか自信を持てずにいた。そんな彼に対し、太一は「好きだ、航平。何度でも全部お前に届くまで、ずっと言ってやるから」と告げ抱擁。すれ違い続けてきた2人の想いが重なったハグに胸を打たれたという声が集まった。
＜読者コメント＞
・「互いを想いすぎるがあまり、すれ違い続けてきた2人の気持ちがやっと1つになった瞬間。太一からハグをしているところが特にグッときました」
・「泣きながらのハグが胸に迫りました」
・「航平にとって聴こえないことは不安に感じることがあったと思うけど、言葉では言い表せない2人の想いがこのハグに詰め込まれているから」
・「隠していた想いが溢れてしまう航平と、やっと自分の気持ちに気付いた太一が両想いになって初めてハグをした素敵なシーンだから。中沢元紀さんと小林虎之介さんの演技力のぶつかり合いが最高でした」
・「とても静かだけど情熱的で美しいハグでした」
6位：「美しい彼」萩原利久・八木勇征（最終話）
＜読者コメント＞
・「平良（萩原利久）の身体にぎゅっと手を回しながら『ほんと、キモ』と言う清居（FANTASTICS八木勇征）の幸せそうな微笑みが可愛いすぎて大好きです。自転車を漕いで後ろからハグされているから、平良がこの可愛い表情を見ていないのも、むず痒くて最高です」
・「最初の2人乗りの時は背中合わせだったのに、最終回では平良に抱きつく清居にキュンとした」
・「平良の腰に掴まって『ほんと、キモ』と言いながらニヤける清居が可愛すぎて大好きなシーンです！」
7位：「おっさんずラブ」田中圭・林遣都（最終話）
＜読者コメント＞
・「『ただいま』『おかえり』この4文字をお互いが言いながら抱きしめ合う2人に全てが込められてる気がする」
・「やっと本当の気持ちを確認し合えた2人の気持ちがめちゃくちゃ伝わるハグです。間違いなく最高のハグと思います」
・「『もう絶対に離れない！』とお互いしっかり抱きしめ合うところに感動した！」
8位：「コスメティック・プレイラバー」奥野壮・豊田裕大（5話）
＜読者コメント＞
・「予定をドタキャンしてまで会いに来た健気な棗（奥野壮）の精一杯の愛情が嬉しくて全てを包むように抱きしめる佐橋（豊田裕大）があまりに尊いです」
・「日本とパリ、会えない距離が会いたい気持ちを膨らませていたんだなと、佐橋くんの抱きしめ具合から感じます。その後の佐橋くんの『抱き潰したくなる』までがとても胸熱です」
・「話すよりも先に咄嗟に抱きしめる佐橋がかっこいい！」
9位：「恋をするなら二度目が上等」長谷川慎・古屋呂敏（4話）
＜読者コメント＞
・「いつも甘えない宮田（THE RAMPAGE長谷川慎）が先輩に抱きついて『褒めて』とおねだりするところが可愛いから」
・「それまで二度と先輩を好きにならないと意地を張っていた宮田くんが、酔っぱらって気持ちを隠しきれなくなっている姿がすごく可愛くて大好きなシーンです」
・「酔っ払って岩永（古屋呂敏）に甘えながらのハグが可愛い。岩永も満更でもないのがまた可愛い」
10位：「ジャックフロスト」本田響矢・鈴木康介（3話）
＜読者コメント＞
・「初めて結ばれた翌朝。いてもたってもいられず、コーヒーを淹れる郁哉（鈴木康介）に後ろからそっと抱きつく律（本田響矢）が可愛らしいし、後ろから抱きしめられたら正面を向いて抱き返す郁哉の優しさも、本当に愛らしくて初々しい。付き合いたてのカップルの感じが非常に好きです」
・「初夜を終えた次の日の朝、甘々な雰囲気で、律が可愛らしく甘える姿や、郁哉がそんな律を愛おしく想いながら振り返って抱きしめ返す姿がとてもキュンキュンしたから」
・「旅行先のペンションで結ばれた2人が迎える朝の、幸せでどこか浮足立っていて気恥ずかしくてでも嬉しくて…という気持ちが伝わってくるシーンです。コーヒーを淹れてくれている郁哉の背後から抱きつき、背中にペタリと頬をくっつけて甘える律の可愛さ、そんな律の腕を一旦ほどいて『え？』と思わせてからちゃんと向き合ってまた抱きしめて『この方がいいんじゃない？』と言ってくれる郁哉の優しさと甘さ。最高です！！！」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BLドラマ史上最高のハグシーンTOP10一覧
◆「BL史上最高のハグシーン」トップ10
1位：「みなと商事コインランドリー2」草川拓弥・西垣匠（最終話／テレビ東京系）
2位：「40までにしたい10のこと」風間俊介・庄司浩平（1話／テレビ東京系）
3位：「消えた初恋」目黒蓮・道枝駿佑（最終話／テレビ朝日系）
4位：「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」赤楚衛二・町田啓太（7話／テレビ東京系）
5位：「ひだまりが聴こえる」中沢元紀・小林虎之介（最終話／テレビ東京系）
6位：「美しい彼」萩原利久・八木勇征（最終話／MBS）
7位：「おっさんずラブ」田中圭・林遣都（最終話／テレビ朝日系）
8位：「コスメティック・プレイラバー」奥野壮・豊田裕大（5話／フジテレビ）
9位：「恋をするなら二度目が上等」長谷川慎・古屋呂敏（4話／MBS）
10位：「ジャックフロスト」本田響矢・鈴木康介（3話／MBS）
調査期間：2025年9月1日〜9月7日
回答数：13,075件（性別比：女性94.3％、男性1.3％、回答なし4.4％）
年代内訳：10代15.5％、20代26.1％、30代31.6％、40代14.9％、50代9.3％、60代以上2.6％
└うち学生の回答数：3,988件
└内訳：小学生0.3％、中学生8.5％、高校生30.8％、大学生・専門学生・大学院生60.4％
◆1位：「みなと商事コインランドリー2」草川拓弥・西垣匠（最終話）
1位は「みなと商事コインランドリー2」（2023年／テレビ東京系）最終話の草川拓弥（超特急）、西垣匠のハグシーン。階段から転倒したことで湊晃（通称：湊／草川）の記憶を失っていた慎太郎（通称：シン／西垣）が、コインランドリーで雑誌に挟まれた湊の手紙に書かれていた“シンの好きなところ”を読み、記憶が戻る。海で落ち合った湊とシンは、改めて気持ちを通わせ涙ながらに強くハグを交わし、シーズン1と同様に海へダイブし再び強く抱きしめ合った。辛い場面が続いた中、最終話にしてもう一度結ばれた2人のハグに涙する人が多くいた。
＜読者コメント＞
・「2人が泣きながら抱きしめ合うこのシーンが美しすぎてずっと心に残っているし、その後に湊がシンの手を引いて海に飛び込むシーンで嬉しすぎて涙腺崩壊しました」
・「ずっと切なくて辛い場面が続く中、誰もが願っていたハッピーエンドに涙しました。大切にしたいシーンです」
・「シンの記憶が戻って、2人の想いが通じ合った時、涙なしでは観られないから」
・「あのシーンだけで湊さんがシンのことが好きでたまらないって伝わってくるのがいい」
・「湊さんとシンのお互いへの愛が溢れてるシーンだなと思ったから。そんな2人が愛おしいなと感じた」
◆2位：「40までにしたい10のこと」風間俊介・庄司浩平（1話）
19日に最終回を迎えたばかりの「40までにしたい10のこと」（テレビ東京系）のハグシーンが2位に。1話では、夜のオフィスで「40までにしたい10のこと」リストを書き出して眺めていた雀（風間俊介）に、部下の慶司（庄司浩平）が同性愛者であることを告白し、リストに書いてあることを一緒にやろうと提案。さらに、驚く雀を抱き寄せ「俺はあなたのこと、余裕で抱けます」と積極的な言動で迫る姿が描かれた。初回から攻めた行動と、“身長差24cm”の2人のシルエットに悶絶の声が後を絶たない。
＜読者コメント＞
・「あの身長差でバックハグは破壊力ありすぎ」
・「余裕があって少し強引なハグに見えるけど、話数を重ねるほどに勇気を持った余裕のないハグだったことも分かり、2度楽しめました！！」
・「『余裕で抱けます』。この一言に心掴まれました」
・「身長差が素晴らしいことを見せつけてくれるバックハグと『余裕で抱けます』宣言する慶司を上目遣いで見つめる雀を観て、私は会社の壁になりたいと強く思ったから」
・「身長差ァァァァァ！！！！！」
◆3位：「消えた初恋」目黒蓮・道枝駿佑（最終話）
続く3位は「消えた初恋」（テレビ朝日系／2021年）最終話より、目黒蓮（Snow Man）と道枝駿佑（なにわ男子）のハグ。お互いを想い合うも、ちょっとしたすれ違いから、青木（道枝）と井田（目黒）は別れることに。しかし、井田は自身の恋心を自覚し、点火祭後に青木の元へ駆けつけ後ろから抱きしめると「お前が好きなんだ。悪かったな、時間かかって。青木、俺ともう一度付き合ってくれないか」とストレートに告白。バックハグのタイミングでイルミネーションが点灯するというロマンティックな演出も相まって、多くの人の記憶に刻まれた。
＜読者コメント＞
・「これを逃したらチャンスはないとばかりに、それまで受け身だった井田が必死に青木を追いかけて後ろから抱きしめるシーンはとても感動しました。抱きしめた瞬間にイルミネーションが点灯するところも本当に綺麗で心に残っています。『俺たち両想いってことでいいんだよな？』と井田に言われて、照れながらも嬉しそうに抱きつく青木のハグも可愛くて大好きです」
・「井田の想いが溢れた瞬間、私のキュン度が限界突破しました」
・「井田くんが青木くんを懸命に引き止めようとする姿、好きな人を失いたくないという気持ちが伝わってきて、すごくドキドキしました」
・「やっと自分の気持ちに気付いた井田くんの素直な気持ちが表現されている」
・「井田が青木に真っ直ぐ気持ちを伝えるハグからラストまでの一連のシーンはドラマ史に残る名シーンだと思います。続編が観たいです！」
◆4位：「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」赤楚衛二・町田啓太（7話）
4位は「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」（2020年／テレビ東京系）7話より、赤楚衛二と町田啓太のハグシーン。同期の安達（赤楚）への想いに歯止めが利かなくなった黒沢（町田）はついに告白するが、戸惑う安達を見て去ってしまう。一方で、安達も今までの黒沢との出来事が頭から離れず、黒沢を追いかけ「俺、黒沢が好きだ」と返事をする。想いが溢れた黒沢は、すぐに安達に駆け寄り熱い抱擁。ようやく結ばれた2人の初々しいワンシーンは幸福ムードに満ち溢れている。
＜読者コメント＞
・「振られたと思っていた黒沢が安達から好きだと言われて、本当に宝物みたいに抱きしめるシーンで幸せに満ち溢れていたから」
・「安達の返事が終わるか終わらないうちに、黒沢が鞄を放り投げて力強くハグ。でも本当に良いのか、震える声で確認する姿に、7年間の想いが詰まっているのが分かった。2人とも幸せな顔がとても素敵」
・「黒沢の言葉にならない想いや心臓の音が一気に安達に流れ込み、2人の表情も素敵で、何度観ても幸せな気持ちになれる」
・「安達くんのモノローグ『俺はこいつの心に触れるために魔法使いになったのかもしれない』も含めて、泣けました」
・「長年の想いが叶った幸せそうな黒沢の笑顔と、緊張しつつも勇気を振り絞って想いを伝えた安達の穏やかな笑顔、まだぎこちないハグ。『本当に良かったね』と涙が出るほど素敵な素敵なシーンです」
◆5位：「ひだまりが聴こえる」中沢元紀・小林虎之介（最終話）
そして5位は「ひだまりが聴こえる」（テレビ東京系／2024年）最終話の中沢元紀と小林虎之介のハグシーン。お互いを想うばかり、本音を伝えられずにいた同級生の航平（中沢）と太一（小林）は、夏祭りで偶然の再会を果たす。難聴の航平は、太一から「好き」と言われるも、ちゃんと聞こえているのかどうか自信を持てずにいた。そんな彼に対し、太一は「好きだ、航平。何度でも全部お前に届くまで、ずっと言ってやるから」と告げ抱擁。すれ違い続けてきた2人の想いが重なったハグに胸を打たれたという声が集まった。
＜読者コメント＞
・「互いを想いすぎるがあまり、すれ違い続けてきた2人の気持ちがやっと1つになった瞬間。太一からハグをしているところが特にグッときました」
・「泣きながらのハグが胸に迫りました」
・「航平にとって聴こえないことは不安に感じることがあったと思うけど、言葉では言い表せない2人の想いがこのハグに詰め込まれているから」
・「隠していた想いが溢れてしまう航平と、やっと自分の気持ちに気付いた太一が両想いになって初めてハグをした素敵なシーンだから。中沢元紀さんと小林虎之介さんの演技力のぶつかり合いが最高でした」
・「とても静かだけど情熱的で美しいハグでした」
◆6位〜10位の読者コメント一挙紹介
6位：「美しい彼」萩原利久・八木勇征（最終話）
＜読者コメント＞
・「平良（萩原利久）の身体にぎゅっと手を回しながら『ほんと、キモ』と言う清居（FANTASTICS八木勇征）の幸せそうな微笑みが可愛いすぎて大好きです。自転車を漕いで後ろからハグされているから、平良がこの可愛い表情を見ていないのも、むず痒くて最高です」
・「最初の2人乗りの時は背中合わせだったのに、最終回では平良に抱きつく清居にキュンとした」
・「平良の腰に掴まって『ほんと、キモ』と言いながらニヤける清居が可愛すぎて大好きなシーンです！」
7位：「おっさんずラブ」田中圭・林遣都（最終話）
＜読者コメント＞
・「『ただいま』『おかえり』この4文字をお互いが言いながら抱きしめ合う2人に全てが込められてる気がする」
・「やっと本当の気持ちを確認し合えた2人の気持ちがめちゃくちゃ伝わるハグです。間違いなく最高のハグと思います」
・「『もう絶対に離れない！』とお互いしっかり抱きしめ合うところに感動した！」
8位：「コスメティック・プレイラバー」奥野壮・豊田裕大（5話）
＜読者コメント＞
・「予定をドタキャンしてまで会いに来た健気な棗（奥野壮）の精一杯の愛情が嬉しくて全てを包むように抱きしめる佐橋（豊田裕大）があまりに尊いです」
・「日本とパリ、会えない距離が会いたい気持ちを膨らませていたんだなと、佐橋くんの抱きしめ具合から感じます。その後の佐橋くんの『抱き潰したくなる』までがとても胸熱です」
・「話すよりも先に咄嗟に抱きしめる佐橋がかっこいい！」
9位：「恋をするなら二度目が上等」長谷川慎・古屋呂敏（4話）
＜読者コメント＞
・「いつも甘えない宮田（THE RAMPAGE長谷川慎）が先輩に抱きついて『褒めて』とおねだりするところが可愛いから」
・「それまで二度と先輩を好きにならないと意地を張っていた宮田くんが、酔っぱらって気持ちを隠しきれなくなっている姿がすごく可愛くて大好きなシーンです」
・「酔っ払って岩永（古屋呂敏）に甘えながらのハグが可愛い。岩永も満更でもないのがまた可愛い」
10位：「ジャックフロスト」本田響矢・鈴木康介（3話）
＜読者コメント＞
・「初めて結ばれた翌朝。いてもたってもいられず、コーヒーを淹れる郁哉（鈴木康介）に後ろからそっと抱きつく律（本田響矢）が可愛らしいし、後ろから抱きしめられたら正面を向いて抱き返す郁哉の優しさも、本当に愛らしくて初々しい。付き合いたてのカップルの感じが非常に好きです」
・「初夜を終えた次の日の朝、甘々な雰囲気で、律が可愛らしく甘える姿や、郁哉がそんな律を愛おしく想いながら振り返って抱きしめ返す姿がとてもキュンキュンしたから」
・「旅行先のペンションで結ばれた2人が迎える朝の、幸せでどこか浮足立っていて気恥ずかしくてでも嬉しくて…という気持ちが伝わってくるシーンです。コーヒーを淹れてくれている郁哉の背後から抱きつき、背中にペタリと頬をくっつけて甘える律の可愛さ、そんな律の腕を一旦ほどいて『え？』と思わせてからちゃんと向き合ってまた抱きしめて『この方がいいんじゃない？』と言ってくれる郁哉の優しさと甘さ。最高です！！！」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「ベストエンタメアワード2025上半期」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】