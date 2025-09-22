ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2944¡Ê+21.0¡¡+0.72%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1645¡Ê+14¡¡+0.86%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2345¡Ê+3.5¡¡+0.15%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4913¡Ê+69¡¡+1.42%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4153¡Ê+6¡¡+0.14%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6375¡Ê+49¡¡+0.77%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡158¡Ê0.0¡¡0.00%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2471¡Ê+1.5¡¡+0.06%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡229¡Ê+0.1¡¡+0.04%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡8718¡Ê+18¡¡+0.21%¡Ë
»°É©¾¦¡¡3573¡Ê+2¡¡+0.06%¡Ë
»°°æÊª¡¡3747¡Ê+23¡¡+0.62%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4457¡Ê-21¡¡-0.47%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡3545¡Ê+2¡¡+0.06%¡Ë
¿®±Û²½¡¡4637¡Ê+5¡¡+0.11%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3871¡Ê+8¡¡+0.21%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡4344¡Ê+23¡¡+0.53%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡3821¡Ê+29¡¡+0.76%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡17312¡Ê-68¡¡-0.39%¡Ë
»°É©½Å¡¡3712¡Ê+14¡¡+0.38%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2634¡Ê+28¡¡+1.07%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡25554¡Ê-56¡¡-0.22%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡20653¡Ê+153¡¡+0.75%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4756¡Ê-14¡¡-0.29%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡1985¡Ê-1¡¡-0.05%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡45885¡Ê+165¡¡+0.36%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡7909¡Ê-21¡¡-0.26%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡12927¡Ê+127¡¡+0.99%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡18375¡Ê0¡¡0.00%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡55785¡Ê+55¡¡+0.10%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2944¡Ê+21.0¡¡+0.72%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1645¡Ê+14¡¡+0.86%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2345¡Ê+3.5¡¡+0.15%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4913¡Ê+69¡¡+1.42%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4153¡Ê+6¡¡+0.14%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6375¡Ê+49¡¡+0.77%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡158¡Ê0.0¡¡0.00%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2471¡Ê+1.5¡¡+0.06%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡229¡Ê+0.1¡¡+0.04%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡8718¡Ê+18¡¡+0.21%¡Ë
»°É©¾¦¡¡3573¡Ê+2¡¡+0.06%¡Ë
»°°æÊª¡¡3747¡Ê+23¡¡+0.62%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4457¡Ê-21¡¡-0.47%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡3545¡Ê+2¡¡+0.06%¡Ë
¿®±Û²½¡¡4637¡Ê+5¡¡+0.11%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3871¡Ê+8¡¡+0.21%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡4344¡Ê+23¡¡+0.53%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡3821¡Ê+29¡¡+0.76%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡17312¡Ê-68¡¡-0.39%¡Ë
»°É©½Å¡¡3712¡Ê+14¡¡+0.38%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2634¡Ê+28¡¡+1.07%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡25554¡Ê-56¡¡-0.22%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡20653¡Ê+153¡¡+0.75%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4756¡Ê-14¡¡-0.29%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡1985¡Ê-1¡¡-0.05%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡45885¡Ê+165¡¡+0.36%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡7909¡Ê-21¡¡-0.26%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡12927¡Ê+127¡¡+0.99%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡18375¡Ê0¡¡0.00%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡55785¡Ê+55¡¡+0.10%¡Ë