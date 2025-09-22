°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¡© ¾®Ê¼¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡È¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¡É¤ÎÊª¸À¤¤¶¨µÄ ¡Ö¹Ô»Ê¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¥Õ¥¡¥óÇ¼ÆÀ¤Î·ëËö
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þÃæÆü¡þ21Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¡© ¡È¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¡É¤ÎÊª¸À¤¤·èÃå
¡¡ÅÚÉ¶ºÝ¡¢ÂÎ½Åº¹ÂÐ·è¤ËÀ¾Êý¤Î¾®Ê¼ÎÏ»Î¤¬¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¹Ô»Ê·³ÇÛ¤ÏÅìÊýÎÏ»Î¤Ë¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÊª¸À¤¤¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤¹¤ë¤â¡¢¶¨µÄ¤Ï¡È¿ôÉÃ¡É¤Ç½ªÎ»¡£´ÛÆâ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¡£¡Ö¹Ô»Ê¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï»°ÃÊÌÜÏ»½½Ï»ËçÌÜ¡¦Ä«æÆ¡Ê¹âº½¡Ë¤È»°ÃÊÌÜÏ»½½¸ÞËçÌÜ¡¦ÀÖ¸×¡Ê¼°½¨¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£Ä«æÆ¤Ï¿ÈÄ¹178.2¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å150.4¥¥í¤ÈÎÏ»Î¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ·¿¤À¤¬¡¢°ìÊý¤ÎÀÖ¸×¤Î¿ÈÄ¹¤Ï167.8¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤â99¥¥í¤Ç¡¢¾®Ê¼¤ÎÉôÎà¤ËÂ°¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¾ÎÏ»Î¤Î¼èÁÈ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤«¤é²Ì´º¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÀÖ¸×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·Á°Êý¤Ø¤ÈÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Ä¤·¤«¤·¤½¤³¤«¤é°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë¤è¤¦¤ËÄ«æÆ¤Ë°µÎÏ¤ò³Ý¤±¡¢ÅÚÉ¶¤Î³°¤ËÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¡£¾®Ê¼¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤«¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¹Ô»Ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¼°¼é³¤Ç·½õ¤ÏÅìÊý¤ÎÄ«æÆ¤Ë·³ÇÛ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤«¤é¿³È½ÃÄ¤ÎÊª¸À¤¤¤¬Æþ¤ê¡¢´ÛÆâ¤Ï¡È°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¡©¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¶¨µÄ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¡È¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿ºÝ¤ËÀÖ¸×¤Î¼ê¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¹Ô»Ê¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤¤¤Î¤¹¤±¥Ê¥¤¥¹¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª·è¤Þ¤ê¼ê¤Ï¡ÖÆÍ¤Íî¤È¤·¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ä«æÆ¤Ï2¾¡ÌÜ¡¢ÀÖ¸×¤Ï3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë