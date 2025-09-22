

部下育成を「面倒」と切り捨てる上司の未来は暗い（写真：jessie／PIXTA）

「正直、部下の教育なんてAIに任せたい……」

最近、よく聞く管理職の本音だ。1on1ミーティング、ポジティブフィードバック、モチベーション管理。どれも時間がかかるうえに成果が見えにくい。生成AIがこれだけ進化しているのだから、いっそ部下育成もAIに任せられないか。

そこで今回は、この考えがなぜ危険なのかを解説する。部下育成に悩む管理職は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

AIが奪う仕事、奪えない仕事





あるアメリカ企業の試算が衝撃的だ。

「従業員の約40％をAIに置き換えれば、利益率は大きく改善する」

これは遠い未来の話ではない。すでにAIエージェントと呼ばれる技術が、調査から要約、文書作成、評価、修正まで自律的にこなせるようになってきた。

営業研修もVRゴーグルで完結できる時代が近づいている。仮想顧客との商談、困り事のヒアリング、提案、反論処理、見積もり提示――。すべて事前にシミュレーションし、高度に検証することが可能になるだろう。

立教大学理学部ではAIエンジニアリングを核にした教育が始まった。SCSKのような企業は、AI活用を前提とした業務設計を経営課題に位置づけている。

2025年9月9日の日経新聞のコラム「AIが変える人材育成」（注1）によれば、若手の定型業務は確実に消えていくという。

データ入力、資料作成、議事録作成、スケジュール調整。これまで新人が担ってきた「下積み仕事」がAIに置き換わる。ではAIがすべての仕事を奪うのか？

答えは「ノー」だ。

少なくとも現状のAI技術では、完全に代替することが極めて困難な仕事がある。その一つが「人を育てる」ことだ。

なぜ部下育成はAIにできないのか？

部下育成の本質とは何だろう？ それは一人ひとりの特性を見極め、その人に合った方法で行動変容を促し、成果を出させることだ。

新刊『わかりやすさよりも大切な話し方』で詳しく解説しているが、人間は大きく3つのタイプに分けられる。

まず「自燃人」だ。自ら火がつくタイプで、新しい提案に「やります！」と即答する。全体の1割程度しかいない希少な存在である。

次に「可燃人」。火をつければ燃えるタイプで、全体の7〜8割を占める。きっかけさえあれば動くが、最初の一歩に時間がかかる。

最後に「不燃人」だ。何をしても火がつきにくいタイプで、論理でも感情でも動かない。全体の1〜2割程度存在する。

ここで重要なのは、同じ言葉でも人によって反応がまったく違うこと。たとえば新しいプロジェクトを提案したとする。自燃人は「面白そう！」とすぐ飛びつくだろう。しかし可燃人は「みんなもやるなら」と様子を見る。不燃人は「今のままで問題ない」と抵抗する。

今のAIにこの判断ができるだろうか？

部下の表情、声のトーン、その日の体調、過去の失敗経験、家庭の事情。これらを総合的に判断して、今日はどのアプローチが最適か決める。このような複雑で繊細な判断こそ、人間にしかできない仕事なのだ。

たとえ言葉にしなくても、次のようなことは現実に起こっている。

「上司から言われても、なぜか行動を変えられないけど、なぜか他部署のC課長から指摘されると、ついつい行動を変えてしまう……」

多くの上司が部下育成を「面倒」と感じる。その理由は、全員に同じやり方で接しているからかもしれない。

同じマニュアルで研修する。データで論拠を伝える。精神論で鼓舞する。同じ基準で評価する。これでは部下は育たない。

スタンフォード大学の興味深い実験がある。

タッパー役が有名な曲のリズムを机で叩き、リスナー役が曲名を当てるゲームだ。正答率はわずか2.5％だった。しかしタッパーは「50％は当たるだろう」と予測していた。つまり実際には40回に1回しか伝わらないのに、2回に1回は伝わると思い込んでいた。この認識ギャップは実に20倍である。

部下育成でも同じことが起きている。

上司は「ちゃんと説明した」と思っている。しかし部下には全然伝わっていない。なぜなら、相手のタイプを無視して自分の言い方で話しているからだ。

論理的な説明を好む部下に、感情論で迫っても響かない。逆に感覚的な部下に、データを並べても心は動かない。

だから相手に合わせて話し方を変える必要があるのだ。

これは単純なようで、実は高度なスキルである。相手を観察し、タイプを見極め、最適な言葉を選ぶ。この一連のプロセスは、現状のAI技術が代替するには非常に高いハードルがある。

部下育成こそが最強の差別化スキル

ここで重要な真実を伝えたい。部下育成スキルこそが、AI時代における最強の差別化に繋がる、ということだ。AIが定型業務を代替すればするほど、人間にしかできない仕事の価値が高まるからだ。その代表格が「人を育てる」ことである。

考えてみてほしい。

データ分析はAIのほうが速い。文書作成もAIのほうが正確だ。スケジュール管理もAIのほうが効率的である。

では人間の価値は何か？

それは「人の心を動かす」ことだ。部下をその気にさせ、チームをまとめ、組織を活性化させる。部下やメンバーの心を動かすためのデータがAIにインプットされていない以上、人間がそうした機微を判断するしかない。実際、企業の現場では変化が起きている。

大手のIT企業では、AI活用と人材マネジメントを同時に進めている。HRの責任者は、AIに任せる仕事と任せない仕事の線引きを明確にしているという。その中で最も重要視されているのが、マネジャーの「人を育てる力」だ。

部下の成長を支援し、キャリアを導き、組織に貢献する人材を育てるのだ。この能力を持つ上司こそが、AI時代でも必要とされ続ける。

逆に、この能力を放棄した上司はどうなるか？

部下育成を放棄した上司の末路

部下育成を「面倒」と切り捨てる上司の未来は暗い。まず、自らの存在価値を失うだろう。

AIが定型業務をこなす時代、管理職の仕事は「数字の管理」から「人の育成」へとシフトする。エクセルの数字を管理するだけなら、AIのほうが優秀だ。

次に、組織から必要とされなくなる。部下が育たない組織は成長しない。優秀な人材は、自分を成長させてくれる上司のもとに集まる。育成を放棄した上司のチームからは、人材が流出する。

最後に、市場価値がゼロになる。転職市場でも「部下育成経験」は重要な評価項目だ。何人育てたか、どう成長させたか、具体的な実績を問われる。これをハッキリとアピールできない管理職に、魅力はない。

実際、私がコンサルタントとして見てきた企業でも同じだ。

部下育成に熱心な管理職は、どの企業でも引く手あまただ。いっぽう数字の管理しかできない管理職は、次第に仕事がなくなっていく。これが現実である。

では、どうすればいいのか。まず、部下を3つのタイプで観察することから始めよう。

この部下は自分から動くタイプか。きっかけがあれば動くタイプか。それとも、なかなか動かないタイプか。（※『わかりやすさよりも大切な話し方』には、さらに詳しく7タイプに分解して解説している。ぜひ参考にしてもらいたい）

次に、タイプに合わせて声のかけ方を変える。

自分から動くタイプには、権限を与えて任せる。きっかけが必要なタイプには、小さな成功体験を積ませる。動かないタイプには、まず信頼関係を築く。そして、個別の1on1ミーティングを重ね、対話を大切にする。全体会議での指示ではなく、一人ひとりと向き合う時間を作る。その人の強みは何か、課題は何か、どう成長したいのか。じっくり聞く。

これらは一見面倒に見える。しかし、この「面倒」こそが、AIには真似できない人間の価値なのだ。

空気を変える力も人間だけのスキル

もうひとつ、AIにはできないことがある。それは「組織の空気を変える」ことだ。

私の経験で興味深い事例がある。ある企業で社内チャットツールの導入に抵抗する社員がいた。どんなに説得しても「メールで十分」と動かない。

ところがその社員が転職した先では、初日からチャットツールを使っていた。なぜか。新しい職場では「それが当たり前」だったからだ。人は論理では動かない。しかし空気が変われば態度を変える。主体的に行動を起こすのだ。

この「空気を変える」のも、上司の重要な仕事だ。チームの雰囲気を作り、文化を醸成し、みんなが自然と動きたくなる環境を整える。

AIが仮にチームの空気を一定程度分析できたとしても、人を巻き込んで変えるほどの推進力は持ちえない。だからこそ、部下育成と組織づくりができる上司の価値は、今後ますます高まる。

部下育成を「面倒な仕事」と捉えている上司は、自らの市場価値を捨てているに等しい。AIが進化すればするほど、人間にしかできない仕事の価値は高まる。その最たるものが人を育てるスキルだ。今こそ、一人ひとりに向き合い、その人に合った育成方法を見つける時である。

注1 日本経済新聞「AIが変える人材育成 さらば下積み、思考力磨けるか」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD0611W0W5A900C2000000/

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）