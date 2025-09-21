「ホワイトニング」で後悔しないために! 施術前に知らないと損するポイントを歯科医が解説!

「芸能人のような白さにしたい」「イベント前に少しでも明るくしたい」など、ホワイトニングに対する希望や目的は一人ひとり異なります。しかし、理想の白さを無理なく叶えるには、施術だけでなく「どこまで白くできるか」「自分の歯に合っているか」など、効果の限界や適応を理解しておくことが大切です。今回は、ホワイトニングで満足のいく仕上がりを目指すために事前に知っておきたいポイントを、「ホワイトニングの歯医者さん 横浜インペリアルトパーズ」の風野先生に解説していただきました。

監修歯科医師：

風野 めぐみ（ホワイトニングの歯医者さん 横浜インペリアルトパーズ）

昭和大学（現・昭和医科大学）歯学部卒業。日本歯科大学附属病院での臨床研修を修了し、都内歯科医院、大手ホワイトニングサロンにて勤務。2021年、神奈川県横浜市に「ホワイトニングの歯医者さん 横浜インペリアルトパーズ」を開院。日本アンチエイジング歯科学会認定医。

ホワイトニングでどこまで白くできる? 理想の白さを叶えるための基礎知識

編集部

「理想の白さ」は人それぞれだと思いますが、歯科医院ではどのように仕上がりの色を決めていくのでしょうか？

風野先生

「シェードガイド」という色見本を使いながら、患者さんのイメージに近い白さを一緒に確認していきます。自然な白さを希望されていた人でも、実際に色を見てみると「ここまで白くなくていい」と感じることもありますし、同じ白さでも肌の色によって印象が大きく変わります。そのため、初回のカウンセリングで白さのイメージをすり合わせることは非常に重要です。

編集部

「芸能人のような白さにしたい」といった要望にも対応できるのでしょうか？

風野先生

いわゆる芸能人のような真っ白い歯は、基本的に被せ物などの補綴治療で作られているケースがほとんどです。そのため、「その白さはご自身の歯では出せません」と初めにきちんとご説明しています。それでも白さを追求したいという人にはできる限りの方法をご提案しますが、天然歯の白さには限界があることを、初回のカウンセリングでしっかりとお伝えしています。

編集部

ホワイトニングの効果には個人差もあると思いますが、事前にどのような点を確認し、患者さんに説明していますか？

風野先生

まずは、「ホワイトニングでは白くならない歯もあること」を説明しています。具体的には、詰め物や被せ物が入っている歯、神経が死んでしまった歯、テトラサイクリンという薬剤の影響で変色した歯などは、効果が出にくい傾向があります。また、年齢や歯の質によっても効果に差が出るため、「少し時間がかかる可能性があります」といった点も事前に話しています。

編集部

前歯に詰め物が入っている場合、ホワイトニング後の色の調整はどのようにおこなっていますか？

風野先生

詰め物はプラスチック素材が多く、変色しやすいため、自分の歯が白くなるとその差が気になってしまうことがあります。ただ、希望の白さに達する前に何度も詰め直しをするのは、歯を多く削るリスクがあるためおすすめできません。したがって、ホワイトニング終了後に詰め物の色を合わせることをご提案しています。

編集部

では、被せ物が入っている場合はいかがでしょうか？

風野先生

被せ物に関しても、基本的にはホワイトニングを先におこなうことをおすすめしています。先に被せてしまうと、その後にご自身の歯がどの程度まで白くなるかは保証できませんし、効果には個人差もあるため、結果的に色が合わなくなる可能性があるためです。可能であれば先にホワイトニングを済ませていただくのが理想的です。

理想の白さを目指すために! 自分にあったホワイトニング法を選ぶポイント

編集部

ホワイトニングには複数の方法があると思います。患者さんの要望に応じて、どのような選択肢があるのでしょうか？

風野先生

通院の時間が取りにくい人には、ご自宅でできる「ホームホワイトニング」をご提案しています。一方で、ホームホワイトニングは毎日続ける手間があるため、継続が難しい人には来院時にまとめて施術できる「オフィスホワイトニング」が適している場合もあります。さらに、しっかり白くして、その白さを維持したいという人にはより効果の高い「デュアルホワイトニング（オフィスとホームの併用）」をおすすめしています。ご自身のライフスタイルに合わせて無理なく続けられる方法を選ぶことが、ホワイトニングの成功のカギです。

編集部

希望の白さになるまでに必要な期間や回数の目安を教えてください。

風野先生

オフィスホワイトニングでしっかり白くしたい場合は、おおよそ4回程度の施術をみていただくと確実です。ホームホワイトニングの場合は、1～2トーン上げるのに1カ月ほどかかることが多く、長期的な取り組みになります。自然な白さや少しのトーンアップであればホームホワイトニングでも十分ですが、「一気に白くしたい」「直近のイベントに間に合わせたい」といった人には、あまりおすすめできません。希望の仕上がりやスケジュールに応じて、施術法を選ぶことも大切です。

編集部

結婚式や就職活動などのイベントに合わせたい場合、どのタイミングで受診するのが理想的ですか？

風野先生

おすすめは「イベントの3カ月前まで」に一度ご相談いただくことです。その時点でスタートしなくても、ゴールまでにどのくらい期間が必要かを把握できます。一方で、結婚式を控えている場合は予算の都合で「直前に1回だけ」と希望されるケースもあります。その場合は、2～3日前に施術すると一番白く、痛みやしみるといった症状も出にくいでしょう。ただし、効果の表れ方には個人差もあるため、事前に1～2回受けておく方が安心です。

編集部

ホワイトニングの費用対効果について、患者さんが納得して施術を受けられるように、どのような説明を心がけていますか？

風野先生

希望の白さになるために、必要なおおよその回数や期間をまずお伝えします。そのうえで、濃度の高い薬剤を使い、できるだけ間隔を空けずに通っていただく方が、結果的に施術回数が少なく、コストパフォーマンスも高くなることをご説明しています。施術の間隔が空いてしまうと再スタートになる可能性が高いため、最初のうちは継続して通っていただいた方が、効果と費用のバランスはとりやすいでしょう。

ホワイトニングを成功させるための信頼できる歯科医院の選び方

編集部

ホワイトニング治療で歯科医院を選ぶ際、患者さんはどのような点を重視したらいいでしょうか？

風野先生

治療内容や工程がきちんと説明されているかどうかを重視してみてください。ホワイトニングには光を使うタイプや薬剤中心のタイプなど、いくつかの方法があります。加えて「事前に表面をクリーニングするか」「薬剤を何分塗布するか」「仕上げにコーティング処置をするか」といった細かい工程も、歯科医院によって異なります。近年はホームページで治療の流れやこだわりを詳しく説明している歯科医院も増えているので、そうした情報を事前に確認しておくと安心です。

編集部

初回のカウンセリングの際に「この歯科医院なら安心」と判断できるポイントはありますか？

風野先生

最初の段階で、痛みや色ムラ（ホワイトスポット・ホワイトバンド）が生じるリスクやデメリットなどをしっかり説明してくれるかどうかが重要です。良いことばかりを強調するのではなく、リスクや効果の限界も含めて丁寧に話してくれる歯科医院であれば、安心して施術を受けられるでしょう。

編集部

そのほかにも、歯科医院を選ぶ際に注意しておきたいポイントはありますか？

風野先生

「費用面」についても、よく確認しておくことが大切です。初診料や再診料がどのぐらいかかるか、提示された費用に何が、どこまで含まれているかもよく確認しておきましょう。例えば「デュアルホワイトニング料」と書いてあっても、クリーニングの有無やオフィスホワイトニングの回数など、細かい内容は歯科医院によって異なります。総額だけで判断せず、中身をしっかり確認するのがおすすめです。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

風野先生

ホワイトニングには様々な方法があり、効果の表れ方や進め方にも個人差があるため、まずは最初のカウンセリングでご自身の希望や不安をしっかり伝えることが大切です。白さのイメージや痛みへの不安、スケジュールの都合などを歯科医と共有することで、自分にあった無理のない方法を選ぶことができます。納得して施術を始めるためにも、気になることは遠慮なくご相談いただければと思います。

編集部まとめ

ホワイトニングで理想的な白さを無理なく目指すためには、施術方法や回数だけでなく、色のイメージやライフスタイル、自身の歯の状態にあった選択が大切とのことでした。事前のカウンセリングで希望や不安をしっかり伝えることが、納得のいく結果につながります。費用や施術内容も歯科医院によって異なるため、事前によく確認しておきましょう。

