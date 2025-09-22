セサミストリート×ハニーズの新作ロンTが万能すぎる！全4種、刺しゅうプリントも2280円のプチプライス
トレンドアイテムもプチプラでそろうファッションブランド「ハニーズ」から、「セサミストリート」とコラボした「長袖Tシャツ」(2280円)が登場！
【画像】デザインは全部で4種類！
今回のラインナップは、大人っぽく着こなせるワンポイント刺しゅうタイプと、遊び心あるレトロプリントタイプの2パターンで構成。どれも2280円というお財布にやさしい価格で展開される。
■さりげなさが魅力！ワンポイント刺しゅうタイプ
ワンポイント刺しゅうタイプは、黒地にクッキーモンスターを、オートミールカラーにビッグバード、クッキーモンスター、エルモの仲良し3人組を胸元にちょこんとあしらった2種類。さりげないワンポイントだからこそ、子どもっぽくならずにカジュアルスタイルのアクセントになってくれる。
■存在感抜群！レトロプリントタイプ
一方、プリントタイプはアメリカのカレッジTシャツのような遊び心あふれる仕上がりに。白地に「COOKIE Monster!」のレトロプリントや、黒地に「Let's be FRIENDS」のメッセージ入りデザインは、コーデの主役になること間違いなし！
いずれも素材は、アメリカ国内の厳しい基準に基づいて栽培されたUSAコットン100パーセント。適度な厚みで1枚でもインナーとしても使える万能さが魅力だ。シルエットはトレンドのオーバーサイズを採用。S・M・L・LLの4サイズ展開で、ゆったり着たい人はジャストサイズを、すっきり見せたい人は1サイズダウンがおすすめ。
ボトムスを選ばないシンプルデザインだから、デニムと合わせてカジュアルに決めるもよし、プリーツスカートと合わせて大人かわいく仕上げるもよし。秋から春先まで長く活躍してくれる、まさに万能アイテムといえそう。ハニーズ店舗ほか、オンラインストアにて取り扱い中！ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
