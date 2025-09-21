「指を曲げると第二関節が痛い」症状で考えられる病気はご存知ですか？【医師解説】

指を曲げると第二関節が痛い時、どんな病気が考えられる？メディカルドック監修医が解説します。

塚原 聡（医師）

北里大学医学部卒業。弘前大学医学部整形外科で臨床研修し、東京大学医科学研究所でゲノム医科学の研究に従事。その後、東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター助手、准講師を歴任。2009年から湘南第一病院整形外科部長。2013年、同副院長に昇格。2019年、地域サービス部門担当役員に就任。日本専門医機構認定整形外科専門医、日本リウマチ学会専門医、プライマリケア連合学会認定医・指導医。医学博士。

「指を曲げると第二関節が痛い」症状が特徴的な病気・疾患

ここではMedical DOC監修医が、「指を曲げると第二関節が痛い」に関する症状が特徴の病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

関節リウマチ

関節リウマチとは、自己免疫に関わる遺伝素因などのいわゆる体質に加え、歯周病や喫煙などの環境要因が加わって起きる病気と考えられています。関節や全身に炎症が起き、関節に痛み腫れ、変形が生じる疾患です。関節は「滑膜」という薄い膜に包まれていますが、この滑膜に炎症が起こり続け、異常に増殖すると、腱が切れたり骨が破壊されたりして関節の変形を引き起こします。

治療法は、主治医と相談しながら、抗リウマチ薬の投与（内服、注射など）を長くしっかり続けます。定期的に通院し、主治医と相談することによって適切な治療を受けると、仕事や日常生活を不自由なく過ごすことができます。根拠がわかる正しい情報の入手も大切です。自己流の対処法はお勧めしません。自己免疫が誤作動する病気ですが、免疫が少ないわけでも多いわけでもありませんので、充分な睡眠とバランスの良い食事、適度な運動を意識して体調を整えましょう。

数日経過しても症状が改善しない場合、また健診を受けていない、あるいは受けていて異常を指摘されている場合などは、整形外科、リウマチ膠原病内科、形成外科を必ず受診をしてください。

ブシャール結節

プシャー流結節とは、毎日力を入れて指でモノをつまんだり、握ったりする動作が多いとき、加齢に伴ってそれが累積し、徐々に第二関節が変形していく病気のことです。軟骨が摩耗して、関節が腫れて不安定になり痛みを伴います。よく働く女性に多く見られます。第一関節が同様になる病気をヘバーデン結節といいます。

自分でできる対処法としては、茶碗洗いのようにつまむ動作や、雑巾を絞るような握る動作を意識して少なくして、指の安静を保ちましょう。携帯電話を持ち上げずに机に置いてフリックを使いましょう。テーピングも有効です。最初に指の側面に沿ってアルファベットの『I』、次に関節をクロスするように『X』のように貼り、最後に適度な緊張で指を1周します。指の周りを１周するときには、うっ血しないよう慎重に行いましょう。紙をめくるための事務作業の指サックを、指のサイズに合わせて上手に使えば有効です。

前述のできる処置を実行し、それでも1~2週間で軽快しない場合は、整形外科、リウマチ膠原病内科、形成外科への受診をしましょう。

ばね指（弾発指・屈筋腱腱鞘炎）

指を使いすぎることによって、指の腱と腱鞘のまわりの炎症が強くなります。それが慢性的に続くと腱鞘が厚くなっていき、腱が通りにくくなり引っかかってしまい、ばね指という状態になることがあります。

自分でできる対処法としては、茶碗洗いのようにつまむ動作や、雑巾を絞るような握る動作を意識して少なくして、指の安静を保ちましょう。携帯電話を持ち上げずに机に置いてフリックを使いましょう。第２関節をテーピングすることも有効です。最初に指の側面に沿ってアルファベットの『I』、次に関節をクロスするように『X』のように貼り、最後に適度な緊張で指を1周します。指の周りを１周するときには、うっ血しないよう慎重に行いましょう。紙をめくるための事務作業の指サックを、指のサイズに合わせて上手に使えば有効です。

指が伸ばせなくなったり、痛みが1週間以上続いてつまむ動作ができなくなったりしたときは、整形外科、形成外科を受診しましょう。

突き指

ボールなどが強く指に当たって、動かしたときに指の関節が痛い場合は、腱損傷、関節包や靭帯の損傷、骨折（剥離骨折を含む）などが疑われます。突き指とは、その受傷の状況をあらわしていますが、正確に病態をあらわしているわけでありません。動かしにくい場合には、それぞれ治療法が違うので、早めに整形外科を受診しましょう。

膠原病（こうげんびょう）

爪が変形していたり、手足や顔、頭皮に治りにくい湿疹があったりして気になっていませんか。ドライアイやドライマウスはありませんか。そのような気になることがあって、さらにケガもしていないのにじんわりと関節が痛くて、シワがなくなるぐらい腫れしまう場合は、膠原病が疑われます。1週間以上経過しても良くならない場合には、整形外科、リウマチ膠原病内科を受診しましょう。

「指を曲げると第二関節が痛い」についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「指を曲げると第二関節が痛い」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

手指がこわばって曲げると指の第二関節が痛いのはリウマチですか？

塚原 聡 医師

関節リウマチが強く疑われます。

小指を曲げると第二関節が痛いのは何科の病院で治療できますか？

塚原 聡 医師

整形外科、形成外科です。

指の第二関節を曲げると痛く、しびれるのは更年期障害でしょうか？

塚原 聡 医師

更年期障害は少し疑われますが、他の病気がないか調べた方が良いでしょう。

指の腱鞘炎で避けたほうが良い動作や家事はありますか？

塚原 聡 医師

瓶を開けるために力強く握る動作や、洗濯物を取り出す動作、茶碗洗いのようなつまむ動作などは機械を使って少なくしたほうが良いです。

へバーデン結節とブシャール結節の違いは何ですか？

塚原 聡 医師

ヘバーデン結節は、指先から数えて一つ目の関節に起きる変形性関節症のこと、ブシャール結節は指先から数えて二つ目の関節に起きる変形性関節症のことをいいます。同じ病態ですが、それぞれ最初に報告したイギリス人の医師ウィリアム・ヘバーデン（William Heberden）、フランス人の病理学者チャールズ・ジャック・ブシャール（Charles Jacques Bouchard）に由来します。指に負担がかかる家事や裁縫、農作業や漁業などの重いものを扱い、力のいる仕事に従事する場合に発症しやすく、ヘバーデン結節とブシャール結節の両方を発症することもあります。

まとめ

指を曲げると第二関節が痛い症状の場合には緊急性のある病気は少ないですが、急性期と慢性的な問題が混在する部位です。ケアをしても改善しない場合や出血を伴う場合、あるいは力が入りにくく感覚が鈍い状態のときには速やかに病院を受診しましょう。

日常でよく使うために負荷がかかっていたり、全身の炎症性の病気と関連したりすることがありますので、日常生活で負担がかからないように工夫し、ケアしても軽快しない時には、無理をせず病院を受診しましょう。

「指を曲げると第二関節が痛い」で考えられる病気と特徴

「指を曲げると第二関節が痛い」から医師が考えられる病気は20個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

皮膚科の病気

せつ

よう

整形外科の病気

爪周囲炎蜂窩織炎しもやけ金属アレルギー

マレット変形

母指MP関節靭帯損傷

PIP関節脱臼骨折

ばね指

へバーデン結節ブシャール結節関節リウマチ膠原病痛風外反母趾内反小趾

足ゆびの骨折（剥離骨折など）

靭帯損傷

循環器科の病気

ばち指

緊急性の高い病気は少ないのですが、急性期と慢性的な問題が混在する部位であるため、症状の改善がない場合には早めに病院を受診して相談しましょう。

「指を曲げると第二関節が痛い」と関連のある症状

「指を曲げると第二関節が痛い」と関連している、似ている症状は6個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

指が痛い一本だけ指が腫れる

指の第二関節が腫れている

指の第二関節がしびれる

指の第二関節が動かしづらい

指の第二関節に力が入らない

「指を曲げると第二関節が痛い」他に、これらの症状が見られる際は、「ばね指」「関節リウマチ」「プシャール結節」「脱臼骨折」などの疾患の可能性が考えられます。痛みがひどい場合やなかなか治らない場合は、早めに医療機関への受診を検討しましょう。

