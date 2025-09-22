40・50代にドンピシャな「きれい見えシャツ」→【ZARA】に売ってた、、！

季節が進み、いよいよ本格的な秋モードに。それに合わせてコーデをシフトするなら「シャツ」に注目。ミドル世代がこの秋狙うなら、【ZARA（ザラ）】でゲットできるきれい見えシャツが正解かも。今回は、ベルトやスカーフ付きの着映えが狙えるアイテムをピックアップ。1枚でコーデの主役になり、鮮度アップも狙えるシャツは、ワードローブに欠かせない存在になるはず。

サテンの上品なツヤ感が魅力

【ZARA】「ベルト付きサテンシャツ」\5,990（税込）

2025年秋冬のトレンドとして注目されている「ベルテッドシルエット」を感じさせるサテンシャツ。ウエストマークによるメリハリのあるシルエットが、大人っぽいムードを漂わせます。リッチな光沢感のあるサテン素材も、上品見えをサポート。シャープなVネックラインで、顔まわりのすっきり見えが狙えるのも嬉しいポイント。端正なネイビーブルーのほか、シーズンムード高まるバーガンディもラインナップ。

顔まわりがパッと華やぐリボンディテール

【ZARA】「ポプリン スカーフ シャツ」\5,990（税込）

2025年秋冬トレンドのリボンディテールを採用したシャツ。胸元でキュッと結んだリボンが、華やかで女性らしいムードを演出。こっくりとしたダークブラウンで甘さ控えめに着こなせるのも、ミドル世代には魅力的です。プリーツスカートと合わせてプレッピーに、ジーンズでカジュアルにと、幅広いスタイリングを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M