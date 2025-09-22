Image: Roland

ということはいっぱい練習できる。

Rolandから、フルートのような形状のデジタル管楽器「Aerophone Brisa（エアロフォン ブリサ）」が発表されました。発売は2025年11月頃。

RolandのAerophoneといえば、ソプラノサックスのような縦笛スタイルが定番でした。今回は初の横笛Aerophoneということで、待ち望んでいた人も多いはず。

管楽器よりも吹きやすく、音色も多彩

Image: Roland

従来のフルートは息の出し方や口の角度によって音が出る仕組みで、鳴りやすいポイントを見つけないとなかなか発声が難しい楽器でもあります。

Image: Roland

ですが、「Aerophone Brisa」はマウスピースに息を吹き込むだけで音が鳴る簡単設計に。新開発のデュアルブレスセンサーにより、吹き分けることでオクターブ切り替えも可能。従来のAerophoneシリーズも、吹きやすさが持ち味でしたね。

また、内蔵モーションセンサーによる体を動かしてのピッチ変化・ビブラート、といったおもしろい表現方法も。さらに運指もフルート準拠、リコーダー準拠、トランペット準拠など変更が可能。どちらもデジタルならではの要素！

内蔵サウンドは発表時点で100種類。フルートやトランペットなどの管楽器はもちろん、弦楽器、民族楽器、シンセサウンドなどなど。デモを見るとポルタメントを活用して胡弓っぽい音も出てたりと、まさに吹けるデジタル楽器ですね。

Image: Roland

内蔵スピーカーだからスタンドアロンで演奏できるのもエライ。近日公開予定のアプリとの連携で、運指や音色、エフェクトなどがもっと充実するみたいですよ。普通のフルート持ってるけど、コレはすごく欲しいなぁ。

