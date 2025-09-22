◇セ・リーグ 阪神1―8ヤクルト（2025年9月21日 神宮）

熱気という点では隣の国立競技場に劣っていた。世界陸上最終日だった。ここ神宮球場も満員観衆で関係者には大入り袋も配られたが、試合内容は凡戦に近かった。

阪神としては惨敗。どちらが優勝チームか、最下位チームなのか分からない試合内容だった。阪神ファンが最も沸いたのは6回表攻撃前、きょう22日の予告先発投手が発表された時だったのではないか。「ヤクルト・青柳晃洋」に沸いたのだ。

先発の伊藤将司は5回途中で実に14長短打を浴び、8失点でKO降板となった。テキサス性のポテン安打が相次ぐなど不運はあったとはいえ、結果は結果である。

打線もヤクルト先発の左腕・山野太一の球威に押され、少々荒れ気味で攻略に手こずった。7回無得点だった。

日付上、史上最速（2リーグ制）となる今月7日に早々とリーグ優勝を決めた。翌日からはいわば消化試合なのだ。モチベーションを高めるのは難しい。

大リーグには「セプテンバー・ヒート」という言葉がある。優勝争いが過熱する9月である。英語「heat」には熱に加え、水泳や陸上での予選（の1組）や「最高潮」という意味がある。

圧倒的な強さを発揮しシーズンを独走で優勝した阪神はこの「ヒート」を経験していない。

クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージで戦うことになるDeNAや巨人は今もし烈な2位争いを演じている。日本シリーズの相手となるパ・リーグはソフトバンクと日本ハムが優勝争いを演じ、オリックスも控えている。「ヒート」をくぐり抜けた相手と戦うわけだ。ここに不安がある。

いまはいい。調整期間だというのは分かっている。ただし、いずれは、心持ちを入れ替えて「ヒート」に持っていかねばならない。

本番に合わせ、選手の身体的・精神的コンディションを最適な状態に持っていくための調整法、いわゆる「ピーキング」が問われる。

監督・藤川球児は優勝決定翌日から連敗したころ、雑談のなかで「いずれ、その時がくれば、ちゃんとやりますから」と話していた。

試合は既に大差がついていた6回表以降、秋雨で2度の中断がありながら9回まで行った。世界陸上は閉幕していた。CS本番まであと23日。そのうち、阪神の番が回ってくる。 ＝敬称略＝

（編集委員）