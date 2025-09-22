右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしている佐々木朗希投手（23）が21日（日本時間22日）、傘下3Aオクラホマシティーの一員として敵地でのマリナーズ傘下3Aタコマ戦で救援登板。6回からマウンドに上がり1回を3者凡退に封じた。

右腕は試合前からブルペン待機。5回から準備を始め、6回のマウンドに6番手として上がった。敵地ながら佐々木の名前がアナウンスされるとスタンドからは歓声が沸き起こった。

内野ゴロ2本で順調に2死まで奪うと、最後の打者は1ボール2ストライクからの4球目、スプリットで空振り三振に奪い3者凡退だった。最速は97・9マイル（約157・6キロ）だった。

試合後、佐々木は「3人で抑えられたことは良かったと思います」と納得の表情で振り返った。

前回18日（同19日）の同戦で日米通じ初の救援登板として5回から3番手でマウンドに上がり、1回を無安打1四球2三振無失点だった。そこから中2日での登板となり、中2日の登板は「覚えてないです。覚えてないぐらい前ですね」と自身のキャリアでも記憶にないほどと明かした。

その上で先発とルーティンの違いなどを問われ「（前回は）1イニングだったので、体の張りとかもそんなになかったですし、先発と違ってトレーニングの強度だったり、そういうところも本来であれば毎日投げる可能性があるかもしれないって準備をしなきゃいけないので、トレーニングの負荷を上げられなかったり量をこなせなかったり、そういう違いはあった」としつつ「まだ1度なので、今回これだったからどうってわけでないですけど、いろいろ修正していかないといけないです」とした。

また、3Aはこの日がシーズン最終戦。今後のスケジュールについて問われると「分かりません」と苦笑いし「（中継ぎの）経験が多い方がやりやすさや慣れてくるとは思うので、そこはありますが、マイナーの試合は今日で終わりますし、上（メジャー）も負けられない試合があるので、そこは僕がコントロールできるところじゃないので、この2登板いい調整ができたと思うので、あとは健康に気を付けて調整していくだけかなと思います」と語った。