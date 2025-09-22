オオズワイガニを使った料理を提供するシェフの駒井奎太さん＝北海道函館市

北海道太平洋沖で2023年ごろから大量発生しているオオズワイガニを、食材として有効活用する動きが広がっている。漁網に絡まって傷める被害をもたらす上、流通経路が整っていないなどの理由から市場で高値がつかず、当初は「厄介者」と持て余す漁業者も。だが、地元漁協が食品に加工し販売を始めたほか、香りやうまみに注目してコース料理に取り入れるホテルも出てきた。（共同通信＝金子茉莉佳）

北海道立総合研究機構によると、ズワイガニ属の一種で、国内では北海道の北見沖や太平洋沿岸に生息する。漁獲量が少なく、あまり市場に流通していなかったが、2023年1月ごろ太平洋の日高沖で大量発生。原因は不明だが、はさみで漁網が切られ、かかった魚が逃げるなど各地で漁業被害が深刻化した。

太平洋に面したえりも漁協（えりも町）によると、2022年度に約29トンだった水揚げは、2023年度が約千トン、2024年度は約1900トンと急増。当初は安い値段で売るしかなかったが、2024年、ほぐし身を入れたレトルトカレーを開発した。「強い風味や食感が好評」（漁協職員）で、現在は1個864円で販売し、売れ行きは上々という。

小ぶりのカニは海に戻すなど、資源管理にも取り組み「発生当初の倍以上のサイズになった」。2021年9月に太平洋で赤潮が発生した影響で、同漁協は特産品のツブ貝やボタンエビがほぼ全滅状態となり、その後も不漁が続く。「新たな水産資源に」との期待は大きい。

函館市の「NIPPONIA HOTEL（ニッポニアホテル）函館港町」のレストランでは、だし汁とクリームを合わせ紅茶の茶葉で香り付けしたスープ「オオズワイガニのミルクティー」やフリットなど、コース料理全7品中5品に取り入れ、今年9月末までの期間限定で提供している。

シェフ駒井奎太（けいた）さん（26）は2023年、販売先に困っていた仲卸業者から購入。肉厚な身と、だしの香りの高さに驚いたという。「まだ飲食店や家庭では一般的ではないが、料理を通じ存在を知ってもらいたい」と話す。