¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û¤È¤ó¤Í¤ë¤º ÌÚÍü·ûÉð¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡×
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤âÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à
¡ÖËèÄ«£³»þÈ¾¤ËÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢£´»þÈ¾¤Ë¤Ï³°¤Ø½Ð¤Æ¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤À¿·Ê¹¤âÍè¤Æ¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¥Ï¥·¥´¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡×
µ¢Âð¤·¤¿¤éÌîµåÃæ·Ñ¤Ë¤«¤¸¤ê¤Ä¤¡¢£Í£Ì£Â¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÂÇÀÊ¤Ë°ì´î°ìÍ«¡£
¡ÖÂçÃ«¤¯¤ó¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÊÑ¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£À¤´Ö¤Î¿Í¤È°ì½ï¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²Æ¤Ï¹â¹»Ìîµå¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ë¤âÇ®Ãæ¤·¡¢´¿À¼¤ò£Â£Ç£Í¤Ë¤¦¤¿¤¿¿²¤¹¤ëÆü¡¹¡£63ºÐ¡¦ÌÚÍü·ûÉð¤Î°ìÆü¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤Æ²ó¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿ÀÐ¶¶µ®ÌÀ¡Ê63¡Ë¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¤ò·ëÀ®¤·¡¢°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÌÚÍü¡£¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò
¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î´§ÈÖÁÈ¤Ç¹â»ëÄ°Î¨¤ò¤µ¤é¤¤¡¢Ê¿À®¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤òÀÊ´¬¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢¥É¥é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£
Â¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ëÈà¤Ï¸½ºß¡¢¼«¿È£³ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ½ä²óÅ¸¡ØÌÚÍü·ûÉðÅ¸¡½£Ô£Ï£Õ£Ã£È¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï³¨²è¤ä¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¤Ï¤¸¤áÌó230ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¡í¼ê¡í¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë20Ç¯°Ê¾åÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿ÂåÉ½ºî¡Ø£Ò£Å£Á£Ã£È £Ï£Õ£Ô¡Ê¥ê¡¼¥Á¥¢¥¦¥È¡Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·ºî¤âÌÜ¶Ì¤À¡£Âçºå²ñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢9·î13Æü¤«¤é¤Ï¶âÂô21À¤µªÈþ½Ñ´Û¡ÊÀÐÀî¸©¡Ë¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø£Ô£Ï£Õ£Ã£È¡Ê¥¿¥Ã¥Á¡Ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ø£Ò£Å£Á£Ã£È £Ï£Õ£Ô¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡í¼ê¤òº¹¤·¤Î¤Ù¤ë¡í¡í¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÁ¤Â¤·¤ÆÊÌ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ºîÉÊ¤Ï¤Í¡¢´°À®¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÅÓÃæ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡£¤À¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¡È¡Ê°ìÉôºîÉÊ¤Ë¤Ï¡Ë¿¨¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¾¡É¤Ã¤Æ¡£·ç¤±¤¿¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡£¤½¤ì¤â¤½¤ì¤ÇÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×
²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö½ä²óÅ¸¤Ï¡¢Èþ½ÑÅ¸¤È¤¤¤¦¤è¤êÍ·±àÃÏ¤ä³Ø±àº×¤Ë¶á¤¤¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥¹¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¡££Á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢£Â¡¢£Ã¡Ä¡Ä¼¡¤Ï¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÎÆüµ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦´¶³Ð¤È¤¤¤¨¤ÐÅÁ¤ï¤ë¤«¤Ê¡×
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡í°ÕÌ£¤¢¤ë¶öÁ³¡í¡£ÌÚÍü¤ÏÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¶öÁ³¤òÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥ª¥ì¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¹¤°Æ°¤¤¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¡£¶öÁ³¤òÃµ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶öÁ³¤Ï³Ú¤·¤¤¤Û¤¦¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ºÇ¶á¤Î¡í°ÕÌ£¤¢¤ë¶öÁ³¡í¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òË¬¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö63ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤â¤¦¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ10¿Í°Ê¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ì¿Í¤º¤ÄÍê¤ó¤À¤éÃíÊ¸¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤¦¤Þ¤Ç¤Ë30Ê¬¤Ï¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤À¤«¤éÁ°ÅÝ¤·¤Ç¡Ø¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°£³¿ÍÁ°¤È¥¹¥Æ¡¼¥£²¿ÍÁ°¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¥Á¥¥ó¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ°ìµ¤¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Å¹¤Ï¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤ÇËþÀÊ¡£³°¹ñ¿Í¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¥ï¥¤¥ï¥¤¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÄ¯¤á¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆþÅ¹¤·¤¿¤ªÅ¹¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÆü¤â¤Þ¤¿¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¡í¥Ç¥ÑÃÏ²¼Ãµ¸¡¡í¤Ë¤âÄ©¤ó¤À¡£ÄêÈÖ¤Î²Æ¤Î¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤«¤é¡¢ºÊ¡¦°ÂÅÄÀ®Èþ¡Ê58¡Ë¤ÈÆóÆüÂ³¤±¤Æ¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£
¡Ö¤â¤¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ª ¥¥ó¥Ñ¡ª Å·¤×¤é¡ª ¥È¥í¡ª ¤Ã¤ÆÌ¾Å¹¤¬¤º¤é¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤Æ¡£É×ÉØÆó¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ØÃÛÃÏ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÈË½§¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¢¤ë¤è¡ª¡¡¤É¤Ã¤Á¤Ë¤¹¤ë¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ²ñÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡íÂç²ñ¡í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥¥é¥¥é¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¾¯Ç¯¤À¡£
¡Ö¼ã¤¤º¢¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÃå¤Æ¤¤¤¿¡Ø£Ö£Á£Î £Â£Ï£Ù£Ó¡Ù¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢»×¤ï¤º£Ô¥·¥ã¥Ä£³Ëç¤âÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡Ø£Ì£Ì¤È£Ø£Ì¤Ã¤Æ²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡©¡¡¤É¤Ã¤Á¤¬¥µ¥¤¥º¹ç¤¦¤È»×¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¥Ê¥ë¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Æü¾ï¤Ç¤Ï¸«´·¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¡½¡½¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬ÌÚÍü·ûÉð¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÁÏºî¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î´î¤Ó¤Ê¤Î¤À¡£¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ç¤â¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Ç¤â¡¢¹ÔÆ°¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡íÍ·¤Ó´¶³Ð¡í¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö´Ñ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ù¤Ê»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¥¤¥ä¥¤¥ä¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤±¤É¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤é²¿¤â¿É¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¤¥È¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Å¹Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä·ÝÇ½³¦¤â°ì½ï¡£¥ª¥ì¤Ï¤º¤Ã¤È¡í¥Ð¥¤¥ÈÅª¥ê¥º¥à¡í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ö¼«Í³¡ß¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×
18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Î¥ê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡í¹ñÌ±ÅªÂ¸ºß¡í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥ª¥ì¤Ï¤Í¡¢¡ØÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£´°àú¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡£¡Ä¡ÄËÜÅö¤ÏÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£´°àú¤Ë¤·¤ÆË×Æþ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âº£¤Î¥ê¥º¥à¤¸¤ã¤½¤³¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡ØÆÍ¤µÍ¤á¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£ÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤â¤Î¤â¡¢´¶³Ð¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤â¡¢Î¾Êý¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
³¨¤Ç¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â¡¢²¼½ñ¤¤È°ìÈ¯ÉÁ¤¤òÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÂ¿³ÑÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ÇÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÚÍüÎ®¤À¡£
¡ÖÇº¤ß¡©¡¡¤¦¡¼¤ó¡¢¤È¤¯¤Ë¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤âÇº¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡£¿ÍÀ¸¤È¤«Æü¡¹¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤³¤ËÇº¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡£Îã¤¨¤Ð»Å»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤ë¿Í¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸Íí¤ß¤¬ÂçÈ¾¡£¥ª¥ì¤Ê¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤ÎÆ»¤Ø¹Ô¤¯ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤¬·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ½½Ê¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×
¼«Á³¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡×¤Î£¶Ê¸»ú¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÌÚÍü¤Î¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤À¡£
¡Ö·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Ã¤Æ¡¢Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¹ß¤ê¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ïµ¯¤¤Æ¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÄÌ¤ê²á¤®¤Á¤ã¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¥ª¥ì¤Ï¤¤¤Á¤¤¤Á´î¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥´¥ë¥Õ¡£¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÀÐ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤ê¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤ì¤¾Âç¡¦·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
Îý½¬¤·¤Æµ»½Ñ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°ÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤½¡£¤½¤Î¾å¤Ç¤Î¡í·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¡í¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤À¤«¤é´ðËÜ¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¾ðÇ®¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â·ë¶É¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤«µ¯¤¤ë¡½¡½¤½¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¤è¡×
¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é60Ê¬¡£ÌÚÍü¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤±¤¬ËÂ¡Ê¤Ä¤à¡Ë¤®½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¹¬¤»¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤Æ¤¤¿Èà¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬°î¡Ê¤¢¤Õ¡Ë¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ë¤È¥Ö¥é¥¶¡¼¡¦¥³¡¼¥ó¡Ê69¡Ë¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤Æ·»µ®Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½ê¤µ¤ó¤Î¿¿»÷¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Æ´¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â´¶¤¸¤ë¡£¶µÍÜÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¡¢½ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Ï²òÅú¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢»Ê²ñ¼Ô¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÀìÌç²È¤ËÅú¤¨¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ì¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Á¤ã¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â½ê¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤ä¤é¤Ê¤¤¡£²£¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢¡í¤¢¤¡¡¢¤³¤ì¤¬¥×¥í¤À¤Ê¡í¤Ã¤Æ´¶¿´¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¤Á¤ã¤ó¤â¡Ø¤³¤¦¤·¤í¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¡Ø¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥â¥Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ÇÁ´Éô¸«¤»¤Á¤ã¤¦¡£ÃË¤ÎÈþ³Ø¡¢Í·¤Ó¤ÎÈþ³Ø¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤½¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¶á¤¯¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡£
¡Ö70ºÐ¤ÎÀèÇÚÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ª¥ì¤â¤¢¤È£¶¡Á£·Ç¯¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£70¤Î¥¸¥¸¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ·ò¹¯¤«¤Ê¡©¡¡¤È¤«¡¢Ç¯¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï¥ª¥ì¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¥¿¥Ð¥³µÛ¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¡¢¥¯¥·¥ã¥Ã¤ÈÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤ëÌÚÍü¡£¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ýÄ´¤Ï¤°¤Ã¤È½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë¡£30Ç¯°Ê¾åÏ¢¤ìÅº¤¦ºÊ¡¦°ÂÅÄ¤ò¡Ö¥Ê¥ë¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¸ÄÅ¸¤Î½àÈ÷¤äºîÉÊÁª¤Ó¤Ç¤âÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥ì¤¬¡Ø¤³¤Ã¤Á¤«¤Ê¡©¡¡¤¢¤Ã¤Á¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤ÆÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢¥Ê¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ØÁ´Á³¤³¤Ã¤Á¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¿ôÉÃ¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Áá¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ì¤Ï100¡ó½¾¤¦¡£¥ª¥ì¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¡©¡¡¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç®½Ð¤·¤¿»þ¤â¡¢Âå¤ï¤ê¤ËÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦´°Á´¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¡¢£¹·î£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡ØÉ÷¤ÎÃ«¤Î¥Ê¥¦¥·¥«¡Ù¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¥Ð¥ó¥¶¡¼¥¤¡ª¡×
Ãç´Ö¤Ë»É·ã¤µ¤ì¡¢ºÊ¤Î»Ù¤¨¤òÎÈ¡Ê¤«¤Æ¡Ë¤Ë°ì¿´ÉÔÍð¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢ÌÚÍü¤ÎÊâ¤ß¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢È¾À¤µª¶á¤¯¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ¶¶¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
£¶·îËö¡¢ÌÚÍü¤ÏÀÐ¶¶¤ÎÄ¹½÷¡¦ÊæÇµ¹á¡Ê36¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¡¢Áá´ü¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤ÇÎÅÍÜÃæ¤ÎÀÐ¶¶¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÅÏÃ¤Ç¡Øµ®ÌÀ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÃÊ¼è¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¤·¤«¤·¡¢ÉÂ¼¼¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ÏÃ»¤¤¡£
¡Ö²¶¤¬¡Ø¼£¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¼£¤Ã¤¿¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡£¼£¤é¤Ê¤¤¤È²Î¤â²Î¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¾¯¤·Ãý¡Ê¤·¤ã¤Ù¡Ë¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Þ¤¿¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ÎÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¡£29Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌë¤ÎÍ¾±¤¤Ï¡¢º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²Î¤¤¤Ê¤¬¤é»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²û¡Ê¤Ê¤Ä¡Ë¤«¤·¤¤¤Ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÆ±¤¸»×¤¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£29Ç¯Á°¤Î´¶³Ð¤¬ÁÉ¡Ê¤è¤ß¤¬¤¨¡Ë¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌ¾¶Ê¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¤½¤ó¤ÊÌë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¼¡¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡×¤È¼«Á³¤Ë¸À¤¨¤ë¡£¾È¤ì¤âÍ¾·×¤ÊÀâÌÀ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¤È¤ó¤Í¤ë¤º¡Ù¤À¡£
¤¤¤Ä¤«±Ç²è¤ò»£¤ê¤¿¤¤
Æü¾ï¤òÍ·¤Ó¤ËÊÑ¤¨¡¢¶öÁ³¤ò·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿ÌÚÍü¤¬¤¤¤Þ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡½¡½¤½¤ì¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¡Ö¸åÈ¾Àï¡×¤ò¤É¤¦³Ú¤·¤à¤«¡£
¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Í¡¢Æ±À¤Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÉ×ÉØ¤¬¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØµÙ¤ß¤ÇÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Þ¤¹¡Ù¤À¤Ã¤Æ¤µ¡£¤¤¡Á¤Ê¡Á¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡¡ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤ò¤·¤Æ¤¿¡£¡ØÈ¾Ê¬¤³¤Ã¤Á¤ÇÊë¤é¤½¤¦¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤ó¤ÊºÇ¹â¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¡í¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡í¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Í×¤Ï¡ÖÆ°¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡Ö¸åÈ¾Àï¤Ï¤Í¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¾¡¤Á¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡íµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª¡í¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¡×
¤½¤ó¤ÊÌÚÍü¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢±Ç²èÀ©ºî¤À¡£
¡Ö±Ç²è¤Ï¤¤¤º¤ì»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤ÈÈÓ¿©¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤Êý¤òÉÁ¤³¤¦¤è¡Ù¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÅÅÏÃ°ìËÜ¡£²¶¤¬Ä¾ÀÜÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤ë¡©¡¡¤¸¤ã¤¢¤ä¤í¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼«¼çÀ©ºî¤Ç¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ë¤«¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÊç¡Ê¤Ä¤Î¡Ë¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÁö¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ç26Ç¯¤«¡¢¡Ç27Ç¯¤«¡¢¡Ç28Ç¯¤«¡Ä¡Ä£µÇ¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï·è¤á¤¿¤¤¡£Ãç´Ö¤È´ó¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ëºî¤ë¡£¤â¤·¥À¥á¤Ê¤éÆóÅÙ¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¤¤¤¥Ç¥¤Ê¤é¥Ñ¡¼¥È£²¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ç¡¢¥´¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥¤¥¦¥§¥¤¡ª¡¡¿ÍÀ¸¡Ö¸åÈ¾Àï¡×¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤òÃµ¤·Â³¤±¤ë¡£
