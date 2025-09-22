º®ÌÂ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾ÀîÎ¶ÇÏ¤¬Î¥Ã¦¡¡µ¬ÄêÌ¤Ëþ¤Ê¤¬¤é¹âÂÇÎ¨¤ÎÁª¼ê¤â
¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¤¬º®ÆÙ(¤³¤ó¤È¤ó)¤È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºßÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ¾ÀîÎ¶ÇÏÁª¼ê¡£ÂÇÎ¨.310¤È¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î3³äÂæ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À¾ÀîÁª¼ê¤Ï20Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¼«ÂÇµå¤¬±¦¤¹¤ÍÉÕ¶á¤òÄ¾·â¤·¡¢Íâ21Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤Ë¡£¸½ºß412ÂÇÀÊ¤ÎÀ¾ÀîÁª¼ê¤Ï¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÂÇÀÊ¡Ö443¡×¤Þ¤Ç¤Ï31ÂÇÀÊÂ¤ê¤º¡¢²¾¤ËºÇÃ»¤ÇÉüµ¢¤·¤Æ¤â4»î¹ç¤·¤«»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áµ¬ÄêÅþÃ£¤ÏÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÂÇÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤éÀ¾ÀîÁª¼ê¤ò½ü³°¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÌøÄ®Ã£Áª¼ê¤Î.2931¡£³ÚÅ·¡¦Â¼ÎÓ°ìµ±Áª¼ê¤¬.2925¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¤âµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®Áª¼ê¤Ï407ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á.301¤È¡¢3³äÄ¶¤¨¤ÎÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Á¡¼¥à¤Ï»Ä¤ê10»î¹ç¤ÇËÒ¸¶Áª¼ê¤Ïµ¬Äê¤Þ¤Ç¤¢¤È36ÂÇÀÊ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤âµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£401ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ.282¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê10»î¹ç¤Çµ¬Äê¤Þ¤Ç42ÂÇÀÊ¤Ç¤¹¡£3³äÁ°¸å¤Ç·ã¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼ÔÁè¤¤¡£Ã¯¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤«¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£