【べらぼう】政演（山東京伝）に新展開！？次回9月28日放送のあらすじ＆場面写真、相関図が公開

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」、9月28日（日）放送予定の第37話「地獄に京伝」の予告、場面写真が公開されました。

ついに春町がこの世を去ると、蔦重のまわりの作家らも執筆をためらうように。それは北尾政演も同じ…。定信が主導する改革は、引き続き蔦重の商いに影響を及ぼします。

大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式Instagramより

そして次週から、北尾政演あらため、山東京伝の馴染みの座敷持花魁・菊園が登場。望海風斗さんが演じます。山東京伝は後に花魁を身請けすることとなりますが、菊園がその花魁なのでしょうか？今後の展開に注目です。

前回放送の振り返り・解説記事はこちら↓

『べらぼう』大河史に残る、春町”泣き笑いの死”。史実をもとに実際の生涯や「辞世の句」を解説

第37話「地獄に京伝」あらすじ

春町（岡山天音）が自害し、喜三二（尾美としのり）が去り、政演（古川雄大）も執筆を躊躇（ちゅうちょ）する。

そのころ、歌麿（染谷将太）は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ（藤間爽子）に報告する。

一方、定信（井上祐貴）は棄捐令（きえんれい）、中洲の取り壊し、大奥への倹約を実行する。

そのあおりを受けた吉原のため、蔦重（横浜流星）は政演、歌麿に新たな仕事を依頼するが、てい（橋本 愛）がその企画に反論する。

大河ドラマ『べらぼう』相関図

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK

この他の相関図、キャスト一覧に関して、公式ページで詳しく紹介されています。

NHK大河ドラマ「べらぼう」第37話「地獄に京伝」は、9月28日（日）放送。

2025年大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」

画像：大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより ©️NHK