保護された子猫たちは、里親さんの家に行くまでの残りわずかな時間を楽しんでいたのだそう。たっぷりと遊んだ後には、子猫たちの大好きなあるものが用意されていたのだとか。

この投稿は1.3万回以上も再生され、「子猫ちゃんが幸せに遊ぶ様子をみると、笑顔になります」「疲れた身体に沁みます」とのコメントが集まっています。

【動画：全力で遊ぶ赤ちゃんネコたち→終わったら１列に並んで…信じられないほど尊い『いただきますの光景』】

元気いっぱいに遊ぶ子猫たち

YouTubeアカウント「ねこたま庵」さまに登場した、保護された子猫たち。中には里親さんの家に行くことがすでに決まっている子もいるのだそう。残されたわずかな時間、みんなで元気いっぱいに遊んでいたのだとか。

子猫たちはトンネルの中と外で脅かしあったり、おもちゃを追いかけたりと、様々な遊びで楽しんでいたといいます。

子猫たちの大好きなあるものとは

投稿主さんは、遊び終わった子猫たちのために、おやつとしてミルクを用意してあげていたとのこと。遊んだ後、子猫たちはキレイに整列して、ぐびぐびと勢いよくミルクを飲んだそうです。

ミルクをたくさん飲んだ後は、投稿主さんにおいしかったと報告をしにきたとのこと。撫でてもらうと満足げな表情を見せたといいます。

おやつの後はもうひと遊び

ミルクを飲んだ後は、毛づくろいをして顔周りに付いたミルクをキレイに掃除。片手で顔をごしごしとこすって、身だしなみを自分できちんと整えていたのだそう。

おやつに満足すると、子猫たちは再び遊び始めたのだとか。投稿主さんが振る猫じゃらしを追いかけて、走ったり飛んだり…今日も一日みんなで元気に過ごせてよかったですね！

ミルクを飲む子猫たちの様子は、Youtubeで1.3万回以上も再生され、「子猫ちゃんが幸せに遊ぶ様子をみると、笑顔になります」「並んでミルクタイム可愛かったです」「猫じゃらしで一緒に遊んでる姿可愛い～ね」「やはり食事とミルクのシーンは疲れた身体に沁みます。たくさん食べて大きくなってね」「今日もいっぱいの可愛いをありがとう」「みんなで遊んだりミルク飲んだり、楽しいね」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこたま庵」さまには、東京都多摩市で保護猫活動をしている投稿主さん宅で保護されている猫たちが、ずっとのおうちへご縁を結ぶまでの様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこたま庵」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。