103.4万再生され見た人に癒しを届けているのは、猫のムーちゃんが困り果てて「ムー」「ムー」と鳴いている様子。名前のとおりの声で鳴く可愛すぎる姿に、視聴者からは「可愛いのバーゲンセールですか」「ムーって鳴いてるの鬼かわ」などのコメントが集まっています。

【動画：ムームーと助けを求めるように鳴く猫→パパの『服の袖』を見ると…】

出られなくなった！

TikTokアカウント「TKこのみ☆彡」に投稿されたのは、助けを求めて「ムームー」と鳴いている猫のムーちゃんの姿。狭いところに入ったはいいものの、出られなくなって困っている様子だったとか。

狭いところとは、段ボールでも紙袋でもなく、なんとパパさんのジャンパーの袖。男性のものとはいえ、人間の腕1本サイズではさすがに狭すぎたようです。袖からは鼻先だけが見えた状態で、イモムシのようにも巻き寿司のようにも見えたそう。

ぎゅうぎゅうだね…

投稿主さんが袖を持ち上げて覗き込むと、そこには悲しそうなムーちゃんの顔があったといいます。顔だけでぎゅうぎゅうで、袖の奥がどうなっているのかはまったく見えなかったそうです。苦しそうではなかったそうですが、自力で出られなくて途方に暮れていたのでしょう。

投稿主さんはムーちゃんの様子を見て思わず笑ってしまったそうですが、ムーちゃんはひたすらに「ムー」「ムー」と鳴くばかりだったといいます。うっすらと目を開けていて、あきらめているような表情にも見えたとか。

出たいの！

あきらめかけていたムーちゃんですが、「今なら！」と思ったのか、力を入れて飛び出そうと試みたとのこと。そうくるとは思っていなかった投稿主さんは支えきれず、ムーちゃんは袖に入ったまま床に落ちてしまったそうです。

それほどの高さではなかったため、もちろんムーちゃんは大丈夫だったそう。出ようとしてイモムシのようにもぞもぞもがき続けていたといいます。もちろんすぐに投稿主さんが救い上げ、出してあげたとのことです。

袖から出られなくなって鳴いているムーちゃんを見届けた視聴者からは「うちの子もこの間こうなってた」「うちの子猫もお父さんの服のポッケの中に入ってたわ」「洗濯物のトレーナーでやってたよ」などのコメントも。どうやら“猫あるある”のようですよ。

動画提供：TikTokアカウント「TKこのみ☆彡」には、ムーちゃん以外の9匹の猫ちゃんたちが穏やかに暮らす様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「TKこのみ☆彡」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。