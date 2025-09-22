岳南FモスペリオのFW松井拓海が退院を報告

東海1部リーグの岳南Fモスペリオは9月20日、就労先にて業務中に不慮の事故に遭い、手術を実施し入院していたFW松井拓海が退院したと発表した。

ファンからも「おかえり」「よかった」と反響を呼んでいる。

静岡県を拠点とする岳南FモスペリオはJリーグ入りを目指し、今季は東海サッカーリーグ1部で戦っている。23歳の松井は新潟経営大学から昨季加入し今季で2シーズン目を迎えた。

チームは今月2日、「松井拓海選手が7月31日に就労先にて業務中に不慮の事故に遭い、皮膚に重傷を負いました。愛知県内の病院にて手術を行い、現在も入院し治療を続けています」と発表していた。

そして20日、「松井拓海 選手が退院しました！ 今後も療養は続きますが、多くの方々の応援もあり順調に回復が進んでいます」と綴り、チームに迎えられピッチに姿を現した動画を公開している。また、松井本人も引用する形で「皆様の温かいお言葉や励ましもあり無事に退院することができました！ 毎日支えてくれた家族には感謝です」と綴っている。

ファンからも「めっちゃ良かった」「えっ？普通に歩いてる！」「退院おめでとう」「待ってたぞーーー！」「退院できて本当によかった」といった安堵のコメントが多数寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）