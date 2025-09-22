関西大学のルーキーMF黒沢偲道に脚光

9月3日に開幕し、東洋大学の優勝で幕を閉じた、大学サッカーの夏の全国大会である第49回総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント。

全国各地域の激戦を勝ち抜いてきた32大学が、1回戦から3回戦までシードなしの中1日の一発勝負という過酷なスケジュールの中で、東北の地を熱くする激しい戦いを演じた。ここでは王者にたどり着けなかった破れし者たちのコラムを展開していく。

第11回は初戦で北海道教育大岩見沢校を4-0、2回戦で桐蔭横浜大を4-1、3回戦では前回準優勝の新潟医療福祉大を相手に延長戦の末に3-2で下してベスト4に進出した関西大学（関西大学サッカーリーグ1部）のルーキーMF黒沢偲道について。

左サイドでコンビを組んだDF藤谷温大とは同じ柏レイソルU-18でプレー。1年生ながら3ゴールを挙げてベスト4入りに貢献したアタッカーの大学入学の経緯とは。

柏U-18時代、2年生から不動のレギュラーの座を掴み取った。メインはボランチだったが、交代選手が入ってくると、その選手の特性に合わせてサイドハーフやトップ下にポジションを移す。どのポジションでも安定したパフォーマンスを出せるという力を武器に、チームに戦術的柔軟性をもたらす選手だ。

どこでもこなせるユーティリティーさの秘訣は、柔軟な発想にあった。周りを見ながら状況を把握し、今、どこで何をすればいいかを整理できる頭にある。さらに技術レベルもスピードも兼ね揃えているため、ただ役割を全うするだけではなく、そこにタイミングをずらしたり、相手を誘導したりと自分なりのアイデアを付け加えるからこそ、どこをやっても自分の色を出せるのが強みだ。

プレミアリーグEASTでは2年時に21試合に出場をして5ゴール、3年時も21試合に出場をして3ゴールをマークした。

トップ昇格はできなかった彼は、大学サッカーでの成長を誓ったが、第一志望だった関東の強豪大学への進学は叶わなかった。その中で熱心に誘ってくれたのが関西大だった。

「高校3年生のときにレイソルで関西遠征に行って、そこで対戦をしてすごくポジティブな印象を持っていました。パスをつないで、攻撃のバリエーションも多い。自分のプレースタイルを考えた時に、感性などが合っている大学だと思ったのが決め手になりました」

出れば試合の流れを変える存在に

早い段階で入学を決めていた藤谷とともに、関東から関西へやってきた。最初は慣れない寮生活に戸惑ったというが、徐々に新しいリズムの生活とサッカーにアジャストしていき、すでに柏U-18時代に発揮していた能力を関西大でも発揮し、チームに戦術的柔軟性をもたらしている。

その証明となったのが今大会だった。初戦の北海道大学岩見沢校戦で左サイドハーフとしてスタメン出場を果たすと、9分にボランチの三木仁太（藤枝MYFC内定）の浮き球のパスを鮮やかなダイレクトボレーで突き刺して先制点をもたらした。このゴールで勢い付いた関西大はここからゴールラッシュ。66分には再び黒沢がダメ押しの4点目を決めて、4-0の快勝の立役者となった。

2回戦の桐蔭横浜大戦はベンチスタートで、1-1で迎えた54分から投入されると、左サイドで藤谷との息のあった連携を見せ、直後に勝ち越し、68分のMF真田蓮司の3点目のゴールは左サイドで2人のコンビネーションでの崩しが起点となった。

さらに82分には左サイドでボールを受けた黒沢が中央へドライブを仕掛けてから、右で完全フリーになっていた右サイドバックの桑原航太（ジュビロ磐田内定）に正確なサイドチェンジ。これを受けた桑原のクロスからファーサイドで真田がドンピシャヘッドを突き刺した。

続く準々決勝・新潟医療福祉大戦。昨年準優勝の強豪を相手に、0-0で迎えた後半頭から投入されると、63分、右サイドの崩しの中で、黒沢は相手がボールウオッチャーになっているのを見逃さず、左ポケットにするすると侵入すると、FW淺田彗潤のシュートをGKが弾いたこぼれに反応して先制弾を叩き込んだ。

この試合でも彼が試合を動かした。さらに1-1で迎えた89分、左サイドでのポゼッションに加わると、左サイドバックの藤井龍也の縦パスから左サイド深くに進入。ドリブルで相手DFをギリギリまで引きつけてから、右足アウトサイドで左中央にいた淺田へパス。淺田はダイレクトでさらにゴール前にいた真田へダイレクトパスを送り込み、これを真田が冷静に決めた。

そして2-2で延長戦にもつれ込んだ死闘に終止符を打った決勝弾にも黒沢は関わった。延長前半2分、藤井が左ワイドでボールを持つと、黒沢はすかさず寄って行ってDFを食いつかせながら、藤井とワンツー。完全にフリーとなって左サイドを突破した藤井のクロスから、相手GKが弾いたこぼれをMF宮川大輝が豪快に蹴り込んだ。

途中から出ても試合の流れを一気に引き寄せるプレーを見せる。彼の存在の大きさが如実に現れた2試合だった。

関西大の躍進はベスト4で幕を閉じた

迎えた準決勝、関西学院大戦。3試合ぶりにスタメン復帰を果たすと、0-1で迎えた86分、真田のヘッドをGKが弾いたこぼれに反応し、シュートを放った。このシュートはDFにブロックされるが、こぼれ球が三木の足元に行き、終盤で執念の同点弾が生まれた。

だが、後半ラストプレーで関西学院大のFW山本吟侍にカウンターから独走されて、痛恨の勝ち越し弾を浴び、関西大の躍進はベスト4で幕を閉じた。

「今大会、個人的にも調子がいいと思っていた中で、スタメン、途中出場を含めて全ての試合に出させてもらった。本当に悔しさと手応えを掴めた大会になりました」

間違いなく、ピッチに立ったら必ず何かを起こす存在だった。高校時代と異なり、ポジションは左サイドハーフに固定されていたが、それでもトップ下やボランチの位置まで動いて、ボールを受けながらリズムを作るプレーは健在だったからこそ、チャンスのあるところに必ず彼がいた。

「半年間、関西でプレーをして、本当にここに来て良かったと思いました。でも、技術を伸ばすために関西に来ましたが、今回、関東の大学と戦って、当たり負けするシーンが多かった。改めてフィジカル強化などの面から目を背けていたらダメだなと思いました。技術を磨きながらも、しっかりと筋トレなどフィジカルを鍛えて、4年後にプロ、その先の海外でやれるような選手にならないといけないと思いました」

全国で得た気づきは大きなものであった。手応えと課題を両手に持って、彼は関西に帰ってからも自己研鑽を続ける。（安藤隆人 / Takahito Ando）