Perfume、秋アニメ主題歌担当 『不滅のあなたへ Season3』PV解禁で音源公開
年内で活動休止を発表しているテクノポップユニット・Perfumeが、10月4日放送スタートのアニメ『不滅のあなたへ Season3』（NHK総合 毎週土曜 午後11：45〜）で主題歌を担当する。PV第2弾が解禁となり、映像内ではPerfumeによる主題歌「ふめつのあなた」の音源が公開された。
【動画】Perfume新曲の音源！秋アニメ『不滅のあなたへ』第3期のPV
結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎えたPerfumeが、『不滅のあなたへ』ファンということもあり快諾。楽曲はPerfumeのサウンドプロデューサー・中田ヤスタカ氏による書き下ろしとなっている。
今回解禁されたPVは、主人公フシと新キャラ・ミズハの印象的なシーンから幕を開ける。マーチやグーグー、ボン、不滅の三戦士ら前世編の仲間とフシとの再会が描かれ、また、ユーキをはじめとする現世の仲間との学生生活も垣間見られる。
一方で、忍び寄る宿敵に、フシたちは未来を懸けた選択を迫られる。そして観察者の真の目的が示唆され、物語はさらなる核心へ。新たな時代を舞台とするSeason3のスケールアップした展開への期待が一層高まる映像となっている。
また、追加キャストも発表となり、ミズハの母親・イズミ役を伊藤静、ミズハの父親・イツキ役を三木眞一郎、さらに敵の謎を解く糸口となる少女・みもり役を大久保瑠美、みもりの義兄・ひろとし役を畠中祐が務める。
同作は、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描く新時代ファンタジー。原作漫画が『週刊少年マガジン』で2016年11月より連載がスタートし、2025年6月に完結。2021年にテレビアニメ化され、第3期が10月より放送される。
■伊藤静（イズミ役）コメント
ミズハの母、イズミを演じます伊藤です。かなりクセのある毒親感溢るるお母さんですが、フシとどう関わっていくのかお楽しみいただけたらと思います。Season2の終わりにオウミ役でちらっと出演してたんですが、それって関係あるのかなーどうなのかなー(にっこり)
■三木眞一郎（イツキ役）コメント
とても人気のある作品に参加させていただけるコトになりました。皆さまのご期待を裏切らないように、マイク前に立たせていただきます。
■大久保瑠美（みもり役）コメント
オーディションの時に作品の世界観を知るため原作を1巻から読み、壮大で重厚なストーリーの本作に1ファンとして惹かれていたので、みもり役が決まったと聞いた時は嬉しかったです！ みもりはSeason3において、フシとノッカーの現代での関係性を決める大事な1歩目になる人物。 そしてみもり自身の人生も大きく動きますので、是非お楽しみに！
■畠中祐（ひろとし役）コメント
まさか「不滅のあなたへ」に参加させてもらえるなんて思ってもみませんでした。みもりとひろとしの物語、真正面から、しっかりと受け止めて演じます。何卒よろしくお願いします！！
【動画】Perfume新曲の音源！秋アニメ『不滅のあなたへ』第3期のPV
結成25周年、メジャーデビュー20周年を迎えたPerfumeが、『不滅のあなたへ』ファンということもあり快諾。楽曲はPerfumeのサウンドプロデューサー・中田ヤスタカ氏による書き下ろしとなっている。
一方で、忍び寄る宿敵に、フシたちは未来を懸けた選択を迫られる。そして観察者の真の目的が示唆され、物語はさらなる核心へ。新たな時代を舞台とするSeason3のスケールアップした展開への期待が一層高まる映像となっている。
また、追加キャストも発表となり、ミズハの母親・イズミ役を伊藤静、ミズハの父親・イツキ役を三木眞一郎、さらに敵の謎を解く糸口となる少女・みもり役を大久保瑠美、みもりの義兄・ひろとし役を畠中祐が務める。
同作は、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描く新時代ファンタジー。原作漫画が『週刊少年マガジン』で2016年11月より連載がスタートし、2025年6月に完結。2021年にテレビアニメ化され、第3期が10月より放送される。
■伊藤静（イズミ役）コメント
ミズハの母、イズミを演じます伊藤です。かなりクセのある毒親感溢るるお母さんですが、フシとどう関わっていくのかお楽しみいただけたらと思います。Season2の終わりにオウミ役でちらっと出演してたんですが、それって関係あるのかなーどうなのかなー(にっこり)
■三木眞一郎（イツキ役）コメント
とても人気のある作品に参加させていただけるコトになりました。皆さまのご期待を裏切らないように、マイク前に立たせていただきます。
■大久保瑠美（みもり役）コメント
オーディションの時に作品の世界観を知るため原作を1巻から読み、壮大で重厚なストーリーの本作に1ファンとして惹かれていたので、みもり役が決まったと聞いた時は嬉しかったです！ みもりはSeason3において、フシとノッカーの現代での関係性を決める大事な1歩目になる人物。 そしてみもり自身の人生も大きく動きますので、是非お楽しみに！
■畠中祐（ひろとし役）コメント
まさか「不滅のあなたへ」に参加させてもらえるなんて思ってもみませんでした。みもりとひろとしの物語、真正面から、しっかりと受け止めて演じます。何卒よろしくお願いします！！